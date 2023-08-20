陸指控貿易壁壘 我不排除反制

針對大陸商務部、國台辦近日針對台灣進行貿易壁壘調查結果，行政院經貿談判辦公室昨天表示，這是違反事實的指控，經貿辦嚴正駁斥，並呼籲陸方勿政治操作貿易爭端，應盡速依循WTO機制，和我方進行諮商，才是真正處理兩岸貿易問題的正途；經貿辦另強調，我方絕不會坐視，亦將採取必要的防衛或反制措施。

經貿辦指出，關於陸方指控我方限制其產品進口一事，起因於兩岸分別於二○○一年十二月及二○○二年一月加入WTO，當時雙方未就彼此貿易體制與措施進行協商，儘管大陸農工產品對台灣有重大影響，但我方展現善意，從未使用排除條款，以保留諮商空間，同時還逐步自主開放三九五二項產品，迄今已准許九八四○項農工產品進口。

經貿辦強調，鑒於我方並未違反WTO規範，陸方多年來亦從未要求協商，故而在此時啟動貿易壁壘調查，完全欠缺正當性，且大陸商務部為進行調查而向我方發放問卷調查的對象及內容，亦違背了WTO的相關規範，如果想據此對我方進行貿易報復，是全然違背中方一再宣稱的WTO原則及相關規範。

經貿辦指出，至於ECFA的目標，是遵循WTO的基本精神，透過兩岸諮商逐步減少雙方貨品貿易的關稅和非關稅障礙，但自二○一六年蔡政府上任後，中國當局罔顧兩岸皆是WTO會員的事實，以政治理由片面停止與我方進行諮商。

行政院經貿談判辦公室表示，依據WTO明文規定，中國方面若根據自行調查結果所採行之片面措施，倘未經WTO爭端解決機制充分辯論及合法裁判，均違背WTO規範。