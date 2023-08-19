聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱立倫：民進黨政府不與陸對話 怎解困境

聯合報／ 記者蔡晉宇鄭國樑林縉明侯俐安／台北報導
國民黨主席朱立倫(中)認為，為了台商和台灣的經濟發展，希望兩岸能溝通協調、對話。 圖／聯合報系資料照片
國民黨主席朱立倫(中)認為，為了台商和台灣的經濟發展，希望兩岸能溝通協調、對話。 圖／聯合報系資料照片

大陸商務部聲稱要有條件中止ＥＣＦＡ對台關稅優惠，國民黨主席朱立倫昨天指出，兩岸經貿關係幾乎密不可分，尤其為了台商和台灣的經濟發展，希望兩岸能溝通協調、對話，但是民進黨這幾年來抗中、反中，完全說一套做一套，兩岸經貿數字還是不斷提升，民進黨不對話、不交流，要怎麼解決目前碰到的困難？

朱立倫說， 國民黨會努力減少對台商和對經灣經濟的傷害，但是兩岸還是要回到正軌，在溝通協調的基礎上不管是遵循ＷＴＯ的規範，或對未來經貿談判，都要透過溝通協調解決問題。

民進黨立委莊瑞雄表示，台灣對中國的貿易限制措施，在兩岸同時加入ＷＴＯ時已存在此措施，要開放雙方要協商，不是片面耍脾氣、恫嚇。

民進黨人士表示，ＥＣＦＡ實施至今，雙方都是互惠其利，終止ＥＣＦＡ將造成雙方損失，破壞兩岸關係。經濟部也在二○二○年五月起，即針對ＥＣＦＡ可能停止的各項情勢發展，已有因應作法及準備，包括協助分散生產基地、全球布局、升級轉型、健全國內投資環境、參與區域經濟整合。

民眾黨立委邱臣遠建議，政府現階段應加強和民間及企業合作，透過多元管道增加與大陸溝通，進而降低對立。同時，民進黨政府早應做好風險控管，確實評估如果中止成真，受損害的產業，坦然說明經貿衝擊。

國民黨立委曾銘宗呼籲，蔡政府到底是否希望維持ＥＣＦＡ，應有正面態度，不能過去攻擊、現在又想要保留。對於這次貿易壁壘調查，也要妥善因應，避免對兩岸貿易有重大衝擊，避免衝擊國內傳產。

ECFA 兩岸關係

延伸閱讀

大陸有意終止ECFA 立委莊瑞雄批政治凌駕經貿恫嚇台灣

民進黨：高虹安上節目詭辯 藍白兩黨淪「護貪大聯盟」

朱立倫諷賴品妤「綠能公主」 為廖先翔加持「服務卡實在」

侯友宜民調追平柯文哲 朱立倫：漸回到5月原本該有的

相關新聞

貿易壁壘調查認定 陸控我違反ECFA

大陸商務部今年四月宣布將對台灣展開貿易壁壘調查，發言人束珏婷十七日表示，初步調查認定，台灣對大陸存在貿易壁壘。是否中斷海...

專家：陸商務部首次談ECFA 很不尋常

大陸商務部、國台辦近日表態，再掀大陸是否中止ＥＣＦＡ的擔憂。中經院區域發展研究中心主任劉大年指出，大陸針對台灣進口聚碳酸...

朱立倫：民進黨政府不與陸對話 怎解困境

大陸商務部聲稱要有條件中止ＥＣＦＡ對台關稅優惠，國民黨主席朱立倫昨天指出，兩岸經貿關係幾乎密不可分，尤其為了台商和台灣的...

經濟部駁陸：未違反WTO規範

大陸商務部十七日公布，認為台灣對大陸的貿易限制措施涉嫌違反ＷＴＯ規定，將研究中止或部分中止ＥＣＦＡ項目下，給予台灣產品關...

農業部：農產品銷陸已大幅減少

中國大陸對台進行貿易壁壘調查，外界推測可能是ＥＣＦＡ喊卡的前兆。由於台灣不少農漁產品被列入ＥＣＦＡ早收清單，一旦喊卡，對...

傳產危機／業者憂…若無ECFA 石化、紡織競爭力盡失

大陸商務部控訴台灣對大陸的貿易限制措施涉嫌違反ＷＴＯ規定，將依有關規定研究中止或部分中止ＥＣＦＡ項目下，給予台灣產品的關...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦