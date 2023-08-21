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學者批 課綱缺道安 教育需補強

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
行人零死亡推動聯盟昨在凱道舉行「還路於民大遊行」，民眾不畏風雨參加，呼籲政府重視交通改革的需求。記者林伯東／攝影
行人零死亡推動聯盟昨在凱道舉行「還路於民大遊行」，民眾不畏風雨參加，呼籲政府重視交通改革的需求。記者林伯東／攝影

今年以來「行人地獄」不絕於耳，因而催生「還路於民」遊行運動，學者認為，應利用這股民氣，及早在教育端扎根，建立正確交通行為認知，才能跨出重要的第一步。

關注交通改革的中原大學設計學院院長趙家麟昨上台致詞表示，二○二三年八月廿日會是台灣的歷史日子，下午雨勢劇烈，卻仍澆不熄民眾熱情，無非是為訴求行人路權；在歐日等國，行人備受尊重，但在台灣行人像「難民」，只好上街爭取。他表示，談交通改革廿年來，一度深感失望，認為「沒救了」，但這一年民意起風，希望大家和下一代都能在城市好好生活。

中央警察大學交通學系教授曾平毅指出，據歐美等國學術研究顯示，養成交通行為，家長扮演關鍵，學校也不可或缺；但台灣未能在國小及中學培養相關正確認知，甚至一○八課綱的道安內容都闕如，未成國民基礎教育一部分，當然就得從教育端補強。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄說，相對過去的活動，這次民意回響更大，政府也有適時回應，他個人感到樂觀、看好。

張勝雄舉例，交通文化形成涉及情、理、法，當「停讓行人」成為共識後，用路人也「願意」守法後，其次建置合理可行的工程設施，包括體檢人行道、號誌管理等，從硬體面改造、兼顧交通效率，最後再借助執法力量，才會水到渠成。

人行道 行人地獄 中原大學 學運

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