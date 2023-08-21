聽新聞
test
0:00 / 0:00

還路於民雨中遊行「沒人該死在斑馬線」

聯合報／ 記者周彥妤丘采薇／台北報導
行人零死亡推動聯盟昨天在凱道舉行「還路於民大遊行」，民眾不畏風雨參加，不少家長帶著孩子參與，呼籲政府重視交通改革，聯盟並提出零死亡願景等五訴求。記者林伯東／攝影
行人零死亡推動聯盟昨天在凱道舉行「還路於民大遊行」，民眾不畏風雨參加，不少家長帶著孩子參與，呼籲政府重視交通改革，聯盟並提出零死亡願景等五訴求。記者林伯東／攝影

「還路於民大遊行」昨於凱道登場，午後雖為滂沱大雨，卻擋不住民眾上街爭取道安的決心，尤其三歲女兒在斑馬線遭撞身亡的余爸爸，出席致詞談到愛女一度哽咽地說，「女兒的命沒有較值錢，人人生而平等，沒人應該在斑馬線上喪命。」交通部長王國材致詞時則坦言交安做不好後，在加油與「下台」聲中，鞠躬致歉。

路權團體「行人零死亡推動聯盟」昨天舉行遊行，提出健全人行設施、改革駕訓和駕照考驗及駕駛人管理制度、執法捍衛行人路、重建交通法制、推動零死亡願景等五大訴求。藍綠白三黨總統參選人侯友宜賴清德柯文哲與鴻海創辦人郭台銘等人都出席致詞，並簽署行人通行自由與平權之保障等六項內容的「台灣行人宣言」。

活動登場後，現場降下滂沱大雨，仍澆不熄民眾熱情，帶著年幼孩子的父母、輪椅族、青年學生等撐傘、穿雨衣參加，主辦單位估共二點五萬人參與；下午四時民眾出發遊行，沿途高喊「二○三○行人死傷減半、二○四○行人死亡歸零」等訴求，近傍晚再走回凱道。

還路於民遊行昨在凱達格蘭大道舉行，痛失愛女的余爸爸表示，當前是台灣交通最糟時刻。記者余承翰／攝影
還路於民遊行昨在凱達格蘭大道舉行，痛失愛女的余爸爸表示，當前是台灣交通最糟時刻。記者余承翰／攝影

今年五月初，台南三歲女童余小妹妹在斑馬線上遭撞不治，讓全民對於行人地獄的不滿一舉爆發，余爸爸昨特地北上出席活動，他致詞時提到台灣交通混亂、人車爭道、不重視行人安全是歷史共業，但目前民進黨為完全執政，應有所承擔。談起幾天前是女兒的生日，余父一度哽咽，並說沒人應該在斑馬線上喪命。

余爸爸向蔡英文政府喊話，「跟我同鄉的小英總統，還有王部長看見了嗎」？他也向稍早出席致詞的副總統賴清德高喊，「您曾經在台南執政七年，我從屏東搬到台南定居，但是我的女兒在台南喪命」。他感慨表示，當前是台灣交通最糟時刻，但雨過總會天晴，相信所有關心行人議題的人不會孤單，「有我女兒在天上陪著你們」。

「部長叔叔，希望我有安全的路回家」。昨日現場一名小朋友在台上向王國材遞交訴求書，王國材致詞表示，身為交通部長責無旁貸，自己做得不好，他會把主辦方的五大訴求納入政策，並把行人交通安全改革，視為重中之重，不再讓下一代承受行人地獄之苦。

總統府昨晚表示，未來將會從跨部會、與地方政府合作及透過社會教育扎根共同來努力，朝向「人本交通」的國家前進。

台南 王國材 行人地獄 賴清德 蔡英文 柯文哲 郭台銘 侯友宜

延伸閱讀

影／王國材認了做得不好鞠躬致歉 還路於民遊行致詞遭斥「下台」

還路於民大遊行政治大咖要來 聯盟憂開空頭支票

還路於民大遊行寫歷史 台灣史上首次總統候選人都參加的陳抗

「交安綱領」通過後行人慘死斑馬線 學者怒控政府失能失職

相關新聞

還路於民 雨中遊行「沒人該死在斑馬線」

「還路於民大遊行」昨於凱道登場，午後雖為滂沱大雨，卻擋不住民眾上街爭取道安的決心，尤其三歲女兒在斑馬線遭撞身亡的余爸爸，...

諷四輪獨大 4高中生發揮巧思製「老大哥的A柱在看你」

還路於民大遊行下午在凱道登場，從不同縣市相約參與活動的4位高中生，以政治小說《1984》中名句「老大哥在看著你」，發揮巧...

台南3歲女童過斑馬線遭撞亡 余爸爸出席遊行哽咽：老天爺在為我們哭泣

還路於民遊行下午凱道登場。5月初台南3歲女童在斑馬線上遭撞不治，父親「余爸爸」今天出席，致詞時背著女兒在事發現場背的包包...

回應還路於民遊行 總統府：朝「人本交通」國家前進

行人零死亡推動聯盟今天下午在凱達格蘭大道舉行「還路於民大遊行」，主辦單位提出零死亡願景等5項訴求，包括健全人行設施、改革...

泰國曼谷市長落實人本交通 綠委相約晨跑見證路權改善

還路於民大遊行今天落幕，民進黨立委趙天麟表示，泰國曼谷有交通壅塞、城市運輸的難題，曼谷市長查察拓寬許多交通要道的人行道，...

還路於民大遊行雨中舉行 賴、柯、侯、郭等人皆出席

行人零死亡推動聯盟下午在凱達格蘭大道舉行「還路於民大遊行」，主辦單位提出零死亡願景等5項訴求，包括健全人行設施、改革駕訓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦