820還路於民遊行意外冷清 政壇大咖到場轉熱絡

暴雨襲擊20日的「還路於民」大遊行！但隨著政治人物現身，現場人數卻無畏雨勢不減反增，但主持人誇張的把上千人說成「現場有2萬5千人」！20日下午一點凱道仍是晴朗好天氣，舞台還不到百人。然而，一點半開始，突然下起暴雨，凱道一度淹成小河，但隨著政治人物後續即將現身，現場也湧進上千民眾擠到舞台前。

豔陽高照民眾少

「行人零死亡推動聯盟」列出5大訴求，包括健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制並通過《交通安全基本法》、推動零死亡願景，包括警消、教師、身心障礙者與各黨派與百萬網紅都到現場致詞發，盼不分藍綠、無論天氣，都要盡力爭取交通權益，終結「行人地獄」的惡名。

遊行1點時，天氣仍是艷陽高照，凱道兩旁各有各民間團體、政黨設攤，攤位的人數更勝與會現場的民眾，場面異常冷清，儘管許多歌手上舞台賣力表演，觀眾也只是零零星星在現場遊蕩，揮著扇子消暑。

暴雨襲擊遊行

觀察現場的民眾，大多數仍為20到30歲的年輕族群為主，更有不少民眾穿上印有「還路於民」字樣的T恤，在遊行前線回應演講者改善交通的訴求。

然而，下午一點半台北突然飄起暴雨，且午後雷陣雨的狀況愈來愈明顯，不少民眾都躲到兩旁帳篷去躲雨，現場更是孤單。障礙者權益促進協會代表賣力說，「狂風暴雨大家還站在這裡，一同訴求路權，讓蔡英文總統聽到我們的憤怒，好不好」，舞台前不多的民眾隨著激昂的演講高聲回應「好」。

雨勢到接近下午3時開始轉小，各大政黨巨頭也陸續抵達會場，現場也飄出濃厚的政治氣息，現場也有愈來愈多觀眾湧入現場。見狀，台上主持人誇張的喊說，現場有2萬5千人，

挺P反P互異

現場政治氣息濃厚的狀況，不僅是各黨政治人物陸續出場，也有民眾穿上「我不磕頭、我不投柯」的黑色T恤；另有，穿著柯文哲KP的白色背心，兩者相映成趣，吸引不同黨派的支持者。

現場民眾受訪時表示，知道本次活動有許多政治人物會現身，但希望本次活動的焦點不要被混淆，呼籲政府首先還是要改善人行道的狀況。也有民眾受訪時無奈表示，藍白綠都不值得信任，希望台灣能有新興力量，擺脫交通建設受到「財團」把持的狀況。

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