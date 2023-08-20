整理包／820還路於民大遊行今登場 9大最詳盡QA一次查

行人零死亡推動聯盟主辦的「還路於民大遊行」，今天下午登場。聯合新聞網整理出民眾可能會有的疑問，製成相關問答，謹供讀者參考。

問：主辦單位是誰？

答：行人零死亡推動聯盟由平凡公民組成，是一個關注行人路權的倡議者的流動組合，不同身分背景，有統一目標，政府民間共同努力，以交通3E為基礎，促進行人安全平等。

聯盟成員： https://www.visionzero.tw/whoweare

問：遊行時間、地點？

答：集合地點在凱達格蘭大道，今天下午1時開市、下午3時開場、下午4時開走。請穿著白色上衣。

問：我沒有交通工具，要怎麼前往？

答：搭台北捷運到台大醫院站2號出口（紅線）出站，會有志工引導至景福門入口進場。

問：遊行路線？

答：凱道→公園路→襄陽路→重慶南路→衡陽路→中華路→漢口街→館前路→忠孝西路→公園路→青島西路→中山南路。遊行路線全程約3.8公里，需時一小時，請參與者自行衡量體力。

問：遊行訴求？

答：五大訴求包括健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制、台灣零死亡願景。交通部長王國材將在遊行出發前上台接受訴求書。

問：遊行主軸？

答：遊行主軸定為「行人零死亡」，希望政府能夠承諾在2030年，讓道路行人死傷人數減半，並在2040年達到行人零死亡的目標。行人零死亡願景始於行人安全，但我們要的不僅僅是「不要死」而已，更需要「好好走路、好好生活」。有基本安全移動可能，才有健全的社會生活。行人好，所有人都會好。

問：為什麼可以邀請得到檯面上的總統參選人？

答：行人零死亡推動聯盟說，這也代表，公民希望交通改革的決心，已經大到不容忽視，我們不想要再等100年，才能好好走路。若不是為了明年的大選，這些政治人物也不會這麼積極出席響應純公民舉辦的遊行。還路於民大遊行不是任何人的造勢場，上台短講時間限時兩分鐘，全程禁止競選宣傳或拜票活動。

問：我要參加，需要注意什麼？

答：入口處有安檢站，請勿攜帶任何危險品（刀、槍、爆裂物），並配合現場維安人員打開包包檢查，嚴禁任何暴力行為。

遊行人數眾多，為防踩踏事件發生，請保持醫療通道暢通，當意識現場人數密度已近每平方公尺4個人，請勿再往凱道主舞台前方移動（可往景福門外擴散）。

天候不穩定，降雨機率極高，參與者出門前務必確認氣象，強烈建議攜帶雨具。也請注意防曬、適時補水。

如有任何身體不適，請告知鄰近工作人員（身着還路於民白衣+反光背心+有工作人員識別證）。

問：我沒辦法到現場，但我也想知道遊行的情況。

答：遊行現場於下午1時開始會在《行人零死亡推動聯盟》粉專進行舞台轉播，無法到場參與的民眾也可以線上收看。