專家：比照國外擴大定期換照對象

台灣考駕照通過率高，連外國人在台考取駕照的通過率都逾五成，相較之下，不少國家考照花費的時間、金錢成本高出許多，日本甚至不分年齡都有定期換照制度，每三至五年需更新一次。專家建議，可比照國外擴大定期換照對象，並區分一般民眾及嚴重違規者換照方式。

德國每人一輩子只有五次的考照機會，若到第三次都沒通過，就需參加智商和判斷力的心理測試，通過測試才可獲得最後兩次考照機會，仍未考過，就會被認定為「不適合開車的人」。澳洲從最基礎的「學習駕照（Ｌ）」到正式的「無限制全駕照（Full License）」共有四階段，取得正式駕照最快需四年。

日本則不分年齡都有定期換照制度，考駕照需先繳納卅萬日幣（近台幣七萬元），一般要花兩至三個月時間。首次領取駕照後，需三年再回去上課更新，升級到最高等駕照後才可每五年再回去一次。

台灣交通安全協會副理事長林志學表示，建議比照國外擴大定期換照對象，若擔心行政量能無法負荷，可針對一般民眾規畫簡易換照，講習內容與違規嚴重者做出區別。

林志學也說，筆試屬學科測驗，調整筆試方式對實際上路沒有太大幫助，現行無論是機車或汽車的道路駕訓項目都難與實務連結。