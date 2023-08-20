駕照太好考…駕駛嚴重違規 將強制換照

汽機車駕照考試制度改革討論已久，據了解，公路總局已將嚴重違規者換照草案送至交通部，依違規紀錄嚴重程度要求駕駛人換照，交通部預計於八月底預告，盼九月底前發布。另外，駕照筆試今年底前也將研議取消是非題等鑑別度較差題型，並增加路考路線。

台灣駕照取得太容易屢屢遭人詬病，質疑是造成交通亂象的原因之一，審計部更曾為此建議交通部研議調整。根據公路總局統計，近五年我國汽車駕照通過率為逾六成，平均考照通過次數為一點七次，機車通過率也有近五成。

據了解，公路總局已將嚴重違規者換照草案提報至交通部，未來將依違規紀錄嚴重程度，要求駕駛人完成罰金繳納及道安講習換照，至於換照標準擬參考違規態樣或記點點數。

此外，我國高齡者交通事故死亡居高不下，每年逾千人死亡。現行規定為年滿七十五歲長者需每三年進行體檢及認知功能測驗換照。公路總局表示，目前尚未考慮下修定期換照年齡，主要是事故風險大多是違規，而違規者不分年齡大小。

不過公路總局也說，將檢討道路訓練路線數量及訓練項目，今年底前駕照筆試將研議取消部分題型，如是非題及效度較差題目，並將危險感知平台影片題型納入題庫；路試部分，將試辦增加道路考驗路線數量，如從現行兩條以上，增加至三條以上等，抽籤隨機分派路線。