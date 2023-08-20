聽新聞
test
0:00 / 0:00

駕照太好考…駕駛嚴重違規 將強制換照

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
公路總局統計，台灣近5年每年平均有33萬人報考汽車駕照，通過率63.67%。圖／公路總局提供
公路總局統計，台灣近5年每年平均有33萬人報考汽車駕照，通過率63.67%。圖／公路總局提供

汽機車駕照考試制度改革討論已久，據了解，公路總局已將嚴重違規者換照草案送至交通部，依違規紀錄嚴重程度要求駕駛人換照，交通部預計於八月底預告，盼九月底前發布。另外，駕照筆試今年底前也將研議取消是非題等鑑別度較差題型，並增加路考路線。

台灣駕照取得太容易屢屢遭人詬病，質疑是造成交通亂象的原因之一，審計部更曾為此建議交通部研議調整。根據公路總局統計，近五年我國汽車駕照通過率為逾六成，平均考照通過次數為一點七次，機車通過率也有近五成。

據了解，公路總局已將嚴重違規者換照草案提報至交通部，未來將依違規紀錄嚴重程度，要求駕駛人完成罰金繳納及道安講習換照，至於換照標準擬參考違規態樣或記點點數。

此外，我國高齡者交通事故死亡居高不下，每年逾千人死亡。現行規定為年滿七十五歲長者需每三年進行體檢及認知功能測驗換照。公路總局表示，目前尚未考慮下修定期換照年齡，主要是事故風險大多是違規，而違規者不分年齡大小。

不過公路總局也說，將檢討道路訓練路線數量及訓練項目，今年底前駕照筆試將研議取消部分題型，如是非題及效度較差題目，並將危險感知平台影片題型納入題庫；路試部分，將試辦增加道路考驗路線數量，如從現行兩條以上，增加至三條以上等，抽籤隨機分派路線。

駕照 交通部 路考

延伸閱讀

「蛇姬」本人？櫻花妹開高衩秀嫩腿爆紅 證件照曝光網激喊：石化了

雙溪機車下鄉考照好便利 美國女婿如願拿到駕照

昨高雄暴雨釀災…黃珊珊臉書說鳳山有天坑 公路總局急澄清：路裂不是坑

台11線小馬段區間測速將上路 饒慶鈴臉書被嗆「擾民」

相關新聞

還路於民遊行前夕…新北公車疑未停讓 翁命喪斑馬線

「還路於民大遊行」今登場，訴求交通零死亡目標，不過諷刺的是，新北中和昨卻發生一起公車疑似未注意停讓行人，撞死行人的意外。...

專家：比照國外擴大定期換照對象

台灣考駕照通過率高，連外國人在台考取駕照的通過率都逾五成，相較之下，不少國家考照花費的時間、金錢成本高出許多，日本甚至不...

駕照太好考…駕駛嚴重違規 將強制換照

汽機車駕照考試制度改革討論已久，據了解，公路總局已將嚴重違規者換照草案送至交通部，依違規紀錄嚴重程度要求駕駛人換照，交通...

還路於民大遊行前夕 台南女童父親籲「大家一起站出來」

凱道「還路於民大遊行」的前夕，台南余姓女童5月間走斑馬線不幸被轎車撞死、母親重傷住院，余父在臉書再次發聲，指從5月8日到...

還路於民大遊行20日登場 各界支持齊出席

民間團體明天發起「還路於民大遊行」，預估將有上萬人參加，包含副總統賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲...

大遊行前夕行人命喪斑馬線驚動交通部 主辦單位再發聲、王國材回應了

「還路於民大遊行」明天凱道登場，訴求交通零死亡目標。諷刺的是，新北市一輛公車今天上午在中和區路口左轉時，疑未注意停讓行人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦