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不再3缺1！總統參選人大集合 賴清德將出席還路於民大遊行

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德。圖／本報系資料照
民進黨總統參選人賴清德。圖／本報系資料照

還路於民大遊行將在後天登場。民進黨總統參選人賴清德今天臉書表示，他會親自出席、表達支持；同時民進黨也會由許立明秘書長、立委洪申翰代表黨部、立院黨團組隊參加。

賴清德指出，記得小時候都有被叮嚀「紅燈停，綠燈行」，是這個世界交通的共同語言；但這個共同語言，卻被許多台灣行人打上一個問號，在這個周日，許多公民團體號召上街頭，提出訴求，呼籲各方重視，提出改進，不讓憾事再度發生。

賴清德說，非常感謝願意舉辦、站出來支持行人路權遊行的朋友，感謝為改善台灣的交通環境盡一份心力。同時，對於行政院院會日昨通過「道路交通安全基本法」草案，宣示將由工程、教育、監理、執法等四大面向，全方位落實行人交通安全改善，讓2030道路交通死亡人數下降30%，向「零死亡願景」目標前進，他也要表達全力支持。

賴清德表示，「你我都會是行人、也都有機會是駕駛人」，人車要相互尊重、而不是相互敵視，相信在政府、公民團體和國人同胞共同努力下，一定能夠達成人本城市、安全交通的目標和願景。

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