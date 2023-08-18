撇行人地獄 413處閃光號誌掰了 北市清晨9成均三色號誌
本報「走出行人地獄」系列專題，報導南台灣路口有半數以上連紅綠燈號誌都沒有，不少紅綠燈深夜起改閃紅或黃燈，被質疑是危害行人安全的盲區。台北市交通局近期也統計，因清晨行人多事故時段，行人事故嚴重性較高，交通管制工程處已檢討調整全市主次要幹道、巷弄351處路口，號誌從5時至7時由閃光改為三色運作。
另外，學校周圍62處路口將於112年8月底學校開學時一併調整，全市總計調整413處路口。
台北市交通局交工處副主任吳育緯表示，全台北市約有2700多處交通號誌， 除原本就是全日的三色號誌外，這次調整413處路口由閃光調整為三色號誌，全北市約九成路口都為三色號誌，維護行人通行安全。
北市交控中心主任吳育緯也表示，因清晨車流量少，且會依路口特性不同設置25至50秒較短紅燈停等時間，不會導致車流壅塞。
吳育緯表示，至於其餘一成左右維持閃光號誌的路口，多為小巷道、車流量少的路口，部分也設有設置行人通行按鈕，行人可手動調整為三色號誌。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言