聽新聞
test
0:00 / 0:00
交通安全基本法 拚下會期過
行政院會昨天通過道路交通安全基本法草案，民進黨立法院黨團表示，行人安全不分黨派，希望立法院在下個會期，朝野跟民間團體攜手合作一起改善，讓道路交通安全基本法三讀通過。國民黨立委游毓蘭認為，交通安全基本法在立法院下一會期是有機會通過，但她認為，台灣花這麼多錢在交通建設，卻依舊是「車本主義」。
針對行人地獄，國民黨立委游毓蘭、台灣民眾黨立法院黨團、民進黨立委陳歐珀、羅致政、時代力量立委陳椒華等，國民黨團也將提出相對應版本。朝野政黨都有提出相關立法版本，目前都已經送交通委員會審查。
游毓蘭提到，在交通安全裡，台灣最重視的只有執法，政府最該做的交通安全教育、道路或交通的安全設計上，都還沒有做到。
有關行政院此時提出交通安全綱領，遭到外界質疑是替選舉拆彈，民進黨團副書記長洪申翰則說，這是全民都關注的議題，需要中央跟地方攜手改善。
時代力量發言人余佳蒨表示，蔡政府執政七年閉門造車，遲到的改革總比不到好。但她說，二○五○零死亡願景沒有明確入法，難以彰顯蔡政府的改革決心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言