交通安全基本法 拚下會期過

行政院會昨天通過道路交通安全基本法草案，民進黨立法院黨團表示，行人安全不分黨派，希望立法院在下個會期，朝野跟民間團體攜手合作一起改善，讓道路交通安全基本法三讀通過。國民黨立委游毓蘭認為，交通安全基本法在立法院下一會期是有機會通過，但她認為，台灣花這麼多錢在交通建設，卻依舊是「車本主義」。

針對行人地獄，國民黨立委游毓蘭、台灣民眾黨立法院黨團、民進黨立委陳歐珀、羅致政、時代力量立委陳椒華等，國民黨團也將提出相對應版本。朝野政黨都有提出相關立法版本，目前都已經送交通委員會審查。

游毓蘭提到，在交通安全裡，台灣最重視的只有執法，政府最該做的交通安全教育、道路或交通的安全設計上，都還沒有做到。

有關行政院此時提出交通安全綱領，遭到外界質疑是替選舉拆彈，民進黨團副書記長洪申翰則說，這是全民都關注的議題，需要中央跟地方攜手改善。

時代力量發言人余佳蒨表示，蔡政府執政七年閉門造車，遲到的改革總比不到好。但她說，二○五○零死亡願景沒有明確入法，難以彰顯蔡政府的改革決心。