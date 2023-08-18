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還路於民遊行 柯文哲、侯友宜將到場

聯合報／ 記者蔡晉宇林縉明劉宛琳侯俐安／台北報導
國民黨昨天舉行「行人天堂不是夢」記者會，響應廿日還路於民遊行活動，希望透過整合政府相關部門，將行人權益入法。記者杜建重／攝影
國民黨昨天舉行「行人天堂不是夢」記者會，響應廿日還路於民遊行活動，希望透過整合政府相關部門，將行人權益入法。記者杜建重／攝影

行人零死亡推動聯盟發起的「還路於民」遊行將於廿日登場，聯盟也邀請各政黨總統及立委參選人出席。民進黨總統參選人賴清德尚未表態，民進黨發言人林楚茵表示，將由秘書長許立明帶隊立委、各地民代還有黨內年輕夥伴參加；民眾黨總統參選人柯文哲原不會到場，已排開行程參與；國民黨總統參選人侯友宜也會到場，並發表談話。

林楚茵表示，行政院昨天提出的「行人交通安全政策綱領」，以及「道路交通安全基本法」草案，就是透過與主辦單位溝通，針對遊行五大訴求的具體回應。她說，民進黨將會一起「挺行人、挺交通安全」，更會負責任推動政策，回應民眾的期待。

民眾黨總統參選人柯文哲，原本周日已排定行程，將由民眾黨立委代表出席；不過，昨傳出柯文哲已排開行程，將親自到場參加遊行。柯文哲競選辦公室發言人李有宜表示，針對提升行人安全相關主張，柯文哲預計當天親自對外說明。

國民黨昨天召開「行人天堂不是夢」響應廿日還路於民大遊行活動記者會，現場播放侯友宜力挺活動影片。侯友宜在影片中表示，每位國民的生命都是他最在乎的，他承諾會努力實踐人本交通環境，回應民間團體的五大訴求。

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