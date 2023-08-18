學者：政府從不思考道安病灶在哪

「台灣道路有如病入膏肓的患者，每一次身體不適，就吃止痛藥，藥效過了，下次再吃止痛藥，卻從不思考病灶在哪，對症下藥。」中原大學設計學院院長趙家麟長期關注道路安全議題，並擔任人本道路相關部門委員。本報從二○一二年推動「公路正義」大型專題，趙家麟十一年來不斷提供建議，但政府大多「只聽半套」。

對於政院搶在「還路於民大遊行」前，通過道路交通安全基本法草案，共同號召「還路於民大遊行」的網紅Cheap表示，草案還看不出具體呈現的法規細節，若又是像過去「因地制宜」，立了個空白法規授權地方政府各自為政，就沒有達到最基本的訴求。

行人零死亡推動聯盟認為是「兩好三壞」，針對健全人行設施時程、公共運輸路網普及、駕訓制度及四百億元永續提升人行安全計畫提出質疑，其中完整行人路網和路口改善被放在中期目標內，如何確保這些政策能延續，駕訓制度也沒有改革。

行人零死亡推動聯盟也說，「永續提升人行安全計畫」，中央是被動角色，需要地方自提計畫才有機會，中央應更積極負起協助責任，也盼民團可參與院級道安會的討論。

「公路邦」副邦主邱正智則認為，草案沒有解決權責破碎的問題，依舊是各政府機關負責管轄範圍，難以調和法規與規範，也沒有先定義用路人優先通行的路權。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞則說，成效追蹤與檢核也很重要，交通部過去提了很多計畫跟政策，若沒有檢核機制，無法得知是否有成效或需要調整。

趙家麟則是提出三大策略，包含鎖定每年十大危險路口、路段；全面道路瘦身；瘦身後的道路必須搭配號誌。他說，交通安全解方包含工程、執法、教育，「空間對了，斑馬線位置對了，車開不快、碰撞就降低，執法也會輕鬆許多」，但台灣總是把焦點放在執法，只能說是曠日廢時，講了廿、卅年，政府仍抓不到重點。