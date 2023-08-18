聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷眼集／1年半喊3次 拚道安還是拚選舉

聯合報／ 本報記者侯俐安
交通大執法後，轉彎車深怕受罰開始禮讓行人，卻因號誌未調整，造成駕駛與行人對立、仇視。圖／聯合報系資料照片
交通大執法後，轉彎車深怕受罰開始禮讓行人，卻因號誌未調整，造成駕駛與行人對立、仇視。圖／聯合報系資料照片

行人地獄成了台灣的難堪印記，政院趕在民團上街抗議前通過「交通安全政策綱領」，這場景似曾相識。也不過在一個月前，蔡政府在七一六民眾上街前開出「居住正義三對策」支票。一番大動作，究竟是在拚道安，還是拚選舉？

蔡總統昨在臉書文青式喊話，「下了車，我們都是走路的人」。但過去七年來，「走路的人」死在斑馬線上不曾少過；二○一七年以來交通死亡人數連四年攀升，本報與願景工程基金會去年初民調顯示，車輛禮讓提升，車禍死亡卻增加，並直指關鍵在不良的道路設計。

根據「道路交通安全基本法」草案，未來將成立院級的「中央道路交通安全會報」，由行政院長擔任召集人。事實上，去年開始，前閣揆蘇貞昌就因交通事故死亡數居高不下，幾次在他主持「治安會報」震怒並要求官員改善，蘇內閣也通過廿一項道安改善計畫、要結合九個部會，投入五點八億元改善一三二二處路口。結果，去年交通死亡人數，還比前年多出一二三人。問題不是出在層級，而是有無抓對重點並對症下藥。

今年五月政院推出「行人優先交通安全行動綱領」、推動十九項方案。昨天再大動作推出綱領，已是一年半來第三次。

先天不良、後天失調的台灣道路造就不文明的用路文化，也是數十年來朝野共業。但治標不治本的藥方，即使政府多大動作宣誓，最終仍會在鐘擺效應中回到原點。

例如，交通大執法後，轉彎車深怕受罰開始禮讓行人，卻因號誌未調整，造成駕駛與行人對立、仇視；又如斑馬線退縮做半套，路口瘦身、道路瘦身沒能跟上；或是扞格的法規至今仍在、檢視病因的機制付之闕如。

偏重執法的藥方如同癌末卻吃止痛藥，過於龐大的綱領與條例，未能落地，到頭來都是空話。

行人地獄 蘇貞昌 文青 居住正義

延伸閱讀

交通安全基本法願景 事故零死亡

民進黨：行人不分政黨 期許朝野齊心通過「道交法」

行政院通過道交安全基本法草案 明定各級政府權責

還路於民大遊行前通過道安法 時力批要選舉才聽進建議

相關新聞

行人交安綱領零死亡願景 政院挨批抓錯重點

行人死亡數字持續攀升，台灣被外媒貼上「行人地獄」標籤。民團八月廿日發起「還路於民」大遊行，遊行登場前夕，行政院昨天通過「行人交通安全政策綱領」，提出道路交通安全基本法草案，鎖定全台六百個危險路口改善，目標二○三○年交通死亡人數能下降百分之卅。

行人地獄3案例…交安規範未落實 執行才是關鍵

行政院會昨通過「行人交通安全政策綱領」是否對症下藥？專家直言，近期多起行人死亡事件，原因多為斑馬線太長、沒有庇護島、無行...

冷眼集／1年半喊3次 拚道安還是拚選舉

行人地獄成了台灣的難堪印記，政院趕在民團上街抗議前通過「交通安全政策綱領」，這場景似曾相識。也不過在一個月前，蔡政府在七...

還路於民遊行 柯文哲、侯友宜將到場

行人零死亡推動聯盟發起的「還路於民」遊行將於廿日登場，聯盟也邀請各政黨總統及立委參選人出席。民進黨總統參選人賴清德尚未表...

力求擺脫台灣「行人地獄」罵名 蔡總統發聲了

蔡英文總統今天臉書表示，「下了車，我們都是走路的人」，並指出，她在倫敦念書時常常走路，要去比較遠的地方，就會搭巴士或地鐵...

新竹「行人地獄」 她靠路邊走竟被撞下山溝 涉案駕駛還肇逃

新竹縣竹東鎮日前發生一起惡劣肇逃事故，一輛紅色自小客車在行經光明路下坡時，竟不顧走在路旁的女子，直接朝女子衝撞上去，導致...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦