冷眼集／1年半喊3次 拚道安還是拚選舉

行人地獄成了台灣的難堪印記，政院趕在民團上街抗議前通過「交通安全政策綱領」，這場景似曾相識。也不過在一個月前，蔡政府在七一六民眾上街前開出「居住正義三對策」支票。一番大動作，究竟是在拚道安，還是拚選舉？

蔡總統昨在臉書文青式喊話，「下了車，我們都是走路的人」。但過去七年來，「走路的人」死在斑馬線上不曾少過；二○一七年以來交通死亡人數連四年攀升，本報與願景工程基金會去年初民調顯示，車輛禮讓提升，車禍死亡卻增加，並直指關鍵在不良的道路設計。

根據「道路交通安全基本法」草案，未來將成立院級的「中央道路交通安全會報」，由行政院長擔任召集人。事實上，去年開始，前閣揆蘇貞昌就因交通事故死亡數居高不下，幾次在他主持「治安會報」震怒並要求官員改善，蘇內閣也通過廿一項道安改善計畫、要結合九個部會，投入五點八億元改善一三二二處路口。結果，去年交通死亡人數，還比前年多出一二三人。問題不是出在層級，而是有無抓對重點並對症下藥。

今年五月政院推出「行人優先交通安全行動綱領」、推動十九項方案。昨天再大動作推出綱領，已是一年半來第三次。

先天不良、後天失調的台灣道路造就不文明的用路文化，也是數十年來朝野共業。但治標不治本的藥方，即使政府多大動作宣誓，最終仍會在鐘擺效應中回到原點。

例如，交通大執法後，轉彎車深怕受罰開始禮讓行人，卻因號誌未調整，造成駕駛與行人對立、仇視；又如斑馬線退縮做半套，路口瘦身、道路瘦身沒能跟上；或是扞格的法規至今仍在、檢視病因的機制付之闕如。

偏重執法的藥方如同癌末卻吃止痛藥，過於龐大的綱領與條例，未能落地，到頭來都是空話。