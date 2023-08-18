群創處長出軌請辭被讚勇於認錯 PTT狠酸「背景夠硬」：案情不單純

群創光電一名許姓已婚處長16日自爆出軌，且長期和公司供應商、客戶亂搞男女關係；群創一封公司內部信件透露，許男主動請辭，群創將提供諮商服務，並讚「勇於認錯、積極扛責、可開啟新機會」。PTT狠酸他背景夠硬，網友直呼「案情不單純」。

群創永續暨人資長彭峻豪17日發出一封公司內部信件，內容提及「許姓同仁向公司主動表達去職並已獲同意。公司會提供必要的諮商服務，協助未來可能面臨的壓力和挑戰。

許姓同仁表示，在網路上對其個人家庭及父母背景，出現不實的影射與連結，造成相關企業與關係人不必要的傷害，也請公司代為表達歉意。公司也再次呼籲同仁發揮同理心，共同保護事件關係人與其家庭成員，勿聽信傳播不實謠言。借鏡此事件，勇於認錯，誠心悔改，積極扛起責任，可為自己開啟新的機會」。

PTT網友分享群創內部信件，網友紛紛留言「卸任處長可以轉當董監」、「果然背後夠硬，一般人早就被說影響公司形象、直接開除和提告了吧」、「人資長出來洗地，案情不單純啊」、「其實可以不用辭，全部女員工搞一輪都沒關係啦」、「笑死，後台果然夠硬，怎麼沒被提告？」

還有人留言「創業20年的起頭文拿來擦處長屁股，因為私領域鬧成這樣，當到處長結果這副德性，公司還讚賞其負責任主動請辭....吐槽點實在太多了」、「敗壞公司名譽還要同仁保護他」、「寫這三小垃圾，還要協助他輔導他走出壓力？」