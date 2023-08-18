快訊

陸網紅帶癌母來台治病 遭爆「爽花台灣人捐款」極樂玩日本

PLG／立委點名台新惡意挖角林秉聖 攻城獅仍盼協商解決

台大實驗室昨爆炸9傷疑「操作不慎」 4研究生仍留院觀察

群創處長出軌請辭被讚勇於認錯 PTT狠酸「背景夠硬」：案情不單純

聯合新聞網／ 綜合報導
群創處長出軌引發熱議。圖／報系資料照
群創處長出軌引發熱議。圖／報系資料照

群創光電一名許姓已婚處長16日自爆出軌，且長期和公司供應商、客戶亂搞男女關係；群創一封公司內部信件透露，許男主動請辭，群創將提供諮商服務，並讚「勇於認錯、積極扛責、可開啟新機會」。PTT狠酸他背景夠硬，網友直呼「案情不單純」。

群創永續暨人資長彭峻豪17日發出一封公司內部信件，內容提及「許姓同仁向公司主動表達去職並已獲同意。公司會提供必要的諮商服務，協助未來可能面臨的壓力和挑戰。

許姓同仁表示，在網路上對其個人家庭及父母背景，出現不實的影射與連結，造成相關企業與關係人不必要的傷害，也請公司代為表達歉意。公司也再次呼籲同仁發揮同理心，共同保護事件關係人與其家庭成員，勿聽信傳播不實謠言。借鏡此事件，勇於認錯，誠心悔改，積極扛起責任，可為自己開啟新的機會」。

PTT網友分享群創內部信件，網友紛紛留言「卸任處長可以轉當董監」、「果然背後夠硬，一般人早就被說影響公司形象、直接開除和提告了吧」、「人資長出來洗地，案情不單純啊」、「其實可以不用辭，全部女員工搞一輪都沒關係啦」、「笑死，後台果然夠硬，怎麼沒被提告？」

還有人留言「創業20年的起頭文拿來擦處長屁股，因為私領域鬧成這樣，當到處長結果這副德性，公司還讚賞其負責任主動請辭....吐槽點實在太多了」、「敗壞公司名譽還要同仁保護他」、「寫這三小垃圾，還要協助他輔導他走出壓力？」

群創 婚外情

延伸閱讀

群創處長劈腿3人妻 她揭其中一人是某科技公司副總夫人

群創處長毀滅式自爆婚外情 律師分析恐已涉犯多罪

群創處長偷吃3人妻！科技圈揭「導火線」傳小三老公抓狂找黑道處理

糗了！3醉漢叫囂路人遭反殺 13歲猛妹「單刀1挑3」2男全身掛彩

相關新聞

群創處長劈腿3人妻 她揭其中一人是某科技公司副總夫人

群創光電一名已婚許姓處長自爆婚外情，而且還劈腿3名人妻，引發社會輿論，昨（17）日已向群創光電請辭獲准。知名作家作家凱薩琳‧孔就在臉書透露，其中一名人妻的身分還是一家科技公司的副總夫人，讓她酸說這名人妻真的是「非長官不睡」。

群創處長出軌請辭被讚勇於認錯 PTT狠酸「背景夠硬」：案情不單純

群創光電一名許姓已婚處長16日自爆出軌，且長期和公司供應商、客戶亂搞男女關係；群創永續暨人資長彭峻豪一封公司內部信件透露，許男主動請辭，群創將提供諮商服務，並大讚他「勇於認錯、積極扛責、可開啟新機會」。PTT狠酸他背景夠硬，網友直呼「案情不單純」。

群創主管偷吃3人妻 律師轟「玩到爛」：一堆國小沒畢業是不是

面板大廠群創光電一名已婚的許姓處長，15日突在臉書毀滅式發文自爆，因為婚姻觸礁而長期劈腿，對象包含了供應商、客戶等，甚至公開對方姓名、電話，引發軒然大波。對此，美女律師李怡貞也發文痛批，「小三、小四、小五、小六一堆是國小沒畢業是不是？」、「辦再多家庭日都馬了然」。

陷桃色風暴請辭獲准！群創處長向奇美董座致歉 內部信籲共同守護家庭

連日來登上熱蒐、身陷桃色風暴的群創（3481）許姓處長，今（17）日已向群創光電請辭獲准，並表達要向無端被牽連的奇美董座...

出軌許姓處長主動請辭 群創證實「給員工的一封信」內文曝光

群創光電一名許姓已婚處長昨（16）日在臉書自爆出軌，且利用職務之便，長期和公司供應商、客戶亂搞男女關係，成為全台灣關注焦...

群創處長毀滅式自爆婚外情 律師分析恐已涉犯多罪

面板大廠群創公司許姓處長疑在臉書自爆婚外情，劈腿對象包括廠商、客戶，還公開女方聯絡資訊、性交癖好等，並稱利用職務之便，知...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦