群創主管偷吃3人妻 律師轟「玩到爛」：一堆國小沒畢業是不是

面板大廠群創光電一名已婚的許姓處長，15日突在臉書毀滅式發文自爆，因為婚姻觸礁而長期劈腿，對象包含了供應商、客戶等，甚至公開對方姓名、電話，引發軒然大波。對此，律師李怡貞也發文痛批，「小三、小四、小五、小六一堆，是國小沒畢業是不是？」、「辦再多家庭日都馬了然」。

李怡貞發文痛批， 「還好我不買股票，你們這些電子公司主管一個玩的比一個還大，還玩到爛，小三、小四、小五、小六一堆，是國小沒畢業是不是？上樑不正下樑歪，辦再多家庭日都馬了然」。

對此，網友紛紛表示，「所以說，工程師整天都在上班，環境單純沒有女生，沒空外遇，只是都市傳說」、「其實各行業都有這狀況，不只電子業啦」、「乾脆開國小好了，要小幾就有小幾」、「這些都是財神爺，貢獻不少律師業務量」。還有人笑說「小三，小四，小五，小六，國小畢不了業好貼切」，李怡貞也回覆「真的是這樣啊，還越來越正當風氣的樣子」。

對於該名處長桃色風暴，群創一封公司內部信件透露，「許姓同仁經過深思熟慮後，在8月17日，向公司表達因其私人事務，對公司造成不當影響深感抱歉，後續也將處理私人事務，同時也會配合公司法務單位進行後續調查，因此向公司主動表達去職並已獲同意。公司會提供必要的諮商服務，協助未來可能面臨的壓力和挑戰。」