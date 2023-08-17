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群創處長桃色風暴！他疑「女業務真的會為業績上床？」 知情人士曝：這地方超多

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友疑惑，是否真的有女業務會為了業績發生性行為，吸引不少討論。圖／Ingimage
有網友疑惑，是否真的有女業務會為了業績發生性行為，吸引不少討論。圖／Ingimage

科技大廠群創光電已婚處長在臉書自爆與3名女子發生婚外情，對象包含供應商、客戶等，還直言對方「用身體換資訊」，讓公司陷入桃色風暴。PTT現在討論炸鍋，有網友就疑惑，是否真的有女業務會為了業績，跟老男人發生性行為。對此，不少留言都表示多少有聽說，甚至有知情人士還點名「醫院超多」

原PO在PTT發文表示，「以前都聽說藥廠黑絲女業務為了業績跟醫生上床，賣高級車、賣保險的也都聽過。本來以為是都市傳說，但今天（群創）處長這樣自己爆料，黑絲業務為了業績跟老男人上床是不是真的啊？」

對此，網友紛紛表示，「一堆吧！只是要先有錢跟有閒」、「單純業績哪可能，一定有Bonus」、「很多，所以少碰這種當老婆」、「有抽佣的行業一定都有，當然不是每個都這樣」、「有，我認識，還不止一個」、「政治人物都有了」。

另外，也有知情人士曝內幕，「醫院超多」、「醫院真的不少」、「你要不要聽聽藥廠業務和醫生的故事」、「電子廠／藥廠，女業務比例高不是沒理由的」。也有人透露自身經歷，「以前有認識一個保險業務，他的已婚主管就是」、「認真說我前幾年也遇過阿姨搭訕，問我一堆暗示性的問題，只是最後我沒答應，因為對方年紀可以當我媽了」、「朋友買Lexus，然後把業務吃了，分手後直接把車送女方當分手禮」。

針對這起桃色風暴，群創也發聲明指出，關於許員的私領域事件，公司正進行了解中。對於員工私領域生活公司予以尊重，若經後續調查發現有違反法令、公司員工行為準則原則或人事管理規範時，將依法並以最高道德標準處理；公司向來重視員工誠信廉潔，將持續要求同仁謹慎勤勉，誠信自持，共同維護公司聲譽。

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