林右昌：非六都捷運首例 基捷需更多協助

基隆市前市長、內政部長林右昌昨天陪同副院長鄭文燦視察，透過臉書表達對基捷進度相當擔憂，對於如何減輕基隆負擔，他也提出兩點途徑，包括財政等級及轄區路段調整，可尋求中央支持。

林右昌重申，基隆捷運是為完善大台北首都圈的捷運路網、串接首都圈的桃園與基隆海空兩港，以及基隆河谷廊帶的發展，因此需要中央地方合力促成，基隆市是第一個非直轄市要興辦捷運，若要承擔與直轄市一樣的財務責任，顯然需要中央更多協助。

他也建議，基隆財政因財政等級升級而調整的補助款約四點五億元，中央應該回補給基隆市；其次，轄區路段有部分是因配合新北市政府調整，經費增加約一點五億元，建議這部分應由中央支持。

昨天行政院副院長鄭文燦宣布兩方案為基隆捷運沉重的地方分配款解套，林右昌說，有中央相挺，他也期待基隆市政府能加把勁，營建成本與土地取得的成本增加，並非一定都算在市府帳上，可以有公私合作ＴＯＤ（大眾運輸導向型發展）的方法，才是對基隆財務最有幫助，他在任內都有相關規畫，接下來的執行面要靠市府一棒接一棒走下去。

此外，林右昌提到，基隆也要靠捷運的機會，改善與提升城市服務機能，有些工程也可申請內政部生活圈道路補助，作為內政部長，在首都圈國土發展的思考，他會努力促成捷運，更完善周邊配套。

【記者周彥妤、周湘芸／台北報導】基隆捷運爭議不斷，中央地方數度為了分攤款交火。行政院副院長鄭文燦表示，研議朝調降地方分攤款比例、設立捷運開發基金，降低基市府負擔。交通部長王國材昨回應，細節會再討論；交通部鐵道局則說，原基市府分攤款為五十三點八六億元，按副院長研議指示方向，若計畫核定，約降至十七億元。

交通部鐵道局副局長楊正君表示，若按照規畫，基市府分攤款項為五十三點八六億元，由於基市府財政級次在計畫核定前夕，從四級升為三級，表示財政能力相對變好，也讓中央補助款就相對變少，而分攤款項五十三點八六億元是按三級計算，若用四級計算，估計基市可減少四點四三億分攤款。