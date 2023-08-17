「以後每年虧幾億？」 學者：基捷營運市府負擔得起？

中央和基隆市府力推基隆捷運興建計畫，但台北捷運光靠載客平均每年虧損近十五億元，新北環狀線和淡海、安坑輕軌累計虧損近九億元。學者和雙北捷運公司提醒，全台捷運本業都在賠，興建不易，未來經營更艱難，建好後才是「面對問題的第一哩路」。

基隆市府的基捷負擔額從十七億暴增爲五十三億元，行政院副院長鄭文燦昨提二解方，未來市府只需在九年工期中編列十七億元，每年約二億元。「這句話聽起來就跟詐騙集團一樣，」淡江大學運輸管理系教授張勝雄質疑，基捷講了這麼久，現在忽然想出一個看起來「漂亮」的方案，「那前面一、廿年的人怎麼都想不出這麼好的方案？現在每年投二億元，要多久才會獲得這四十億收益？」

「以後每年會虧幾億？」張勝雄分析，行政院協助成立基隆捷運開發基金確實是中央對地方很大的幫助，但以後營運成本是多少？基隆市府後續是否負擔得起才是重點，「中央建立捷運系統給你，但後續經營是地方政府負擔」，需要審慎考量。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，中央協助地方很好，但還是要看未來是不是滿足基隆人通勤需求，或達到周邊土地發展，現在收益推估都只是估計，但有沒有人搭乘、周邊產業發展需要時間、多久才能讓票收足以負擔後續成本，都難以控制。

鄭永祥也提醒營運後才是重點，維護也要成本。他說，初期運量就是個問題，是否如預期有這麼多人使用，車站蓋的時候周邊商場不會馬上成形，「前面運量不夠的部分，虧損如何去補？」基捷的定位也該想好，要如何在台鐵等軌道業中占有一席之地。

未來基捷勢必會跟台鐵競爭客源，但是日運量高達二○○萬人次的北捷運輸本業從未賺錢，每年平均賠近十五億元，只能仰賴車站廣告、地下街出租等副業彌補差額。北捷內部人士說，基捷營運要有面對漫長虧損的心理準備。

「捷運營運實屬不易。」北捷說，除了本業，北捷盈餘向來仰賴附屬事業及業外收益挹注，但此營收受景氣因素影響甚大，無法提供穩定的獲利挹注，且受低利率經濟環境影響，財務投資獲利有限，挹注能力受到限制。

新北捷運也表示，淡海輕軌營運後，陸續增加環狀線和安坑輕軌，累積的虧損也已經超過八億元，開發案推動並沒有想像中容易。