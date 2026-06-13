「殷瑋答」又來了 殷瑋找太座葉乃瑜上節目「殷葉答」網友反應曝光

選戰開打，台北市長蔣萬安與研考會主委殷瑋的關係，有網友狠酸黃仁勳有「英偉達」，蔣萬安有「殷瑋答」。殷瑋正面迎擊網友，自己的YT頻道節目取名「殷瑋答」，今晚還找妻子葉乃瑜當來賓，節目叫「殷葉答」（諧音英業達），網友稱讚「殷太」漂亮、像女大學生。

殷瑋的太太曝光，不少網友稱讚她漂亮，對於網友的稱讚，她說「謝謝」；殷瑋也說，這是一個美女與野獸（狐獴哥哥）的組合。

近來殷瑋爆紅，資深媒體人黃智賢翻出一段活動影片，蔣萬安特地牽著啦啦隊女神李多慧，前去和當時的青年局主委殷瑋合影，政治評論員吳靜怡也狠酸，「殷瑋喜歡什麼，皇上都會滿足他」，殷瑋也拿來當這場直播的話題。

葉乃瑜說，其實那天她也在場，兩個孩子也在；殷瑋說，當天是青年局成立的那天，李多慧被市長蔣萬安請到中間，自己是被拉到中間去。

葉乃瑜指出，這整件事情其實「我覺得你們不是很重要」重要的其實是，她個人還蠻喜歡李多慧，覺得她很難得參加政府相關的活動，很多網友很喜歡她，當天也非常專業，她看起來就是非常陽光開朗，但重點其實是她難得參加政府機關的活動，而且是第一次。

另外，如今有臉書粉專也翻出殷瑋今年4月，面對民進黨議員洪婉臻質詢時，嬉皮笑臉回應「嘿嘿」被對方當場「電爆」的影片，殷瑋和太太談到此話題，對於被「電爆」？葉乃瑜也替殷瑋反駁，其實是片子「剪太短了」。