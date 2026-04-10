聽新聞
0:00 / 0:00
全開麥／「塑膠袋之亂」有錢也買不到？攤商民眾大調查竟有共同心聲？
中東戰火竟然燒向菜市場!「塑膠袋之亂」燒不停,有網友抱怨，買東西老闆拒絕提供塑膠袋,但老闆也哀號一捲塑膠袋從145元噴漲到250元,雖然政府喊增產「每人每天有10個塑膠袋」，但多數攤商和民眾卻感受到了嗎？我們實際街頭調查攤商和民眾,請他們投票說心聲,他們的第一名答案竟然是一樣的,結果讓人很意外!
更多推薦
▪台北101為228點燈！賈永婕遭酸數典忘祖 霸氣反擊
▪沈玉琳親發文證實3/4復工露面 曝「新節目、代言洽談中」
▪馬年馬上結婚！賴佩霞愛女謝沛恩新春報喜：想帶來新生命
▪國寶級帥哥死會！竹內涼真爆熱戀33歲實力派女星
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。