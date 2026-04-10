全開麥／「塑膠袋之亂」有錢也買不到？攤商民眾大調查竟有共同心聲？

中東戰火竟然燒向菜市場!「塑膠袋之亂」燒不停,有網友抱怨，買東西老闆拒絕提供塑膠袋,但老闆也哀號一捲塑膠袋從145元噴漲到250元,雖然政府喊增產「每人每天有10個塑膠袋」，但多數攤商和民眾卻感受到了嗎？我們實際街頭調查攤商和民眾,請他們投票說心聲,他們的第一名答案竟然是一樣的,結果讓人很意外!

2026-04-10 15:58