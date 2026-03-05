藍版軍購條例拍板 卓榮泰以蓋房子為例：1.25兆不容打折

快訊

聯合報／ 記者王燕華林麗玉／台北報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
國民黨自提軍購特別條例，國民黨立院黨團今確認版本。行政院卓榮泰說，很少看到有任何預算編列是用「多少錢加N」方式，這是完全不確定性的，並且強調「1.25兆特別預算與條例應該是整體、不容許打折。」

卓榮泰今天赴太魯閣視察震後復建時受訪，對於國民黨自提軍購特別條例，提出自己的版本，卓榮泰受訪表示，他還是再一次很誠懇希望在野黨團，在立法院程序當中將行政院提出的1.25兆軍購條例付委，付委之後，加以審慎審議。

卓榮泰說，這是政府經過國防專業縝密規畫，也考慮到國家國防的需要，更考慮到國家財政年度的規畫，這是非常精密的作業，很少看到有任何預算編列，是用多少錢加N的方式，這是完全不確定性。

卓也舉蓋房子為例，如果今天要蓋一個120坪的房子，你說先蓋30坪，以後再來加N慢慢蓋，他批「那地基怎麼打？內部空間怎麼規畫？生活機能怎麼配置？完全無法達到整體規畫的目的。」還是誠懇希望強化國防韌性，不對稱戰力的作戰條例預算，經過專業規畫之後，對未來國防的需要，絕對是整套的。

卓說，尤其賴清德總統一再強調，包括台灣之盾，包括用AI高科技強化我們的擊殺鏈、及發展以軍工產業讓本地、在地產業能夠全數加入軍工相關產業項目當中，這三個目的、三個目標是同時存在，且必須全面達到。

他說，所以1.25兆特別預算與條例應該是整體、不容許打折。還是會誠懇拜託立法院能將這樣的預算審議、且通過，而且即時派上用場，維護國家的安全。

行政院長卓榮泰今天赴太魯閣視察震後復建。記者王燕華／攝影
行政院長卓榮泰今天赴太魯閣視察震後復建。記者王燕華／攝影

國民黨 卓榮泰 行政院 特別條例 特別預算

