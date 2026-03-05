美伊戰爭引發能源擔憂 台中副市長鄭照新：盼中央向產業說明政策方向

美國與伊朗開戰，伊朗宣稱封鎖荷莫茲海峽，全球能源市場動盪，台灣的天然氣儲備僅能用到3月底，且物價可能受到原物料影響波動。台中市副市長鄭照新今天出席行政院會，表示希望中央持續向地方與產業界說明政策方向，降低社會不安。

行政院今天於院會中說明，目前原油和燃煤存量無虞，天然氣則可供應到3月底，已經啟動4月能源韌性整備工作，後續將透過分散能源來源等方式強化整體韌性。物價部分，政院啟動油氣雙緩漲機制，延長關鍵原物料稅負減徵到9月底，降低物價波動對產業衝擊。

鄭照新在會中表示，過去台中的發電結構高度依賴燃煤，中央原本規畫今年在台中火力發電廠商轉1座燃氣機組，並在今年底拆除2座燃煤機組，但近期受到美伊衝突影響，若戰爭持續延長，天然氣等能源供應受阻，台灣對煤電的依賴可能增加，將影響中火「以氣換煤」的進度。

鄭照新指出，部分地方團體已經對能源轉型產生焦慮，建議未來國際狀況若有更明確的發展趨勢，中央可以適時到地方說明，降低社會的不安；他今天在院會聽到中央各部會的說明，對整體政策方向就放心許多。

鄭照新表示，產業界不只關心國際情勢，也在意中央政府的因應措施，包含電價平穩機制是否有配套補助、製造業成本上升政府是否會提供相關輔導與支持等等；中市府昨天召開產業座談會，業界最擔心的不一定是價格上漲，更害怕不確定性，若價格政策與發展方向不明朗，將影響產業鏈的訂單。

鄭照新建議，中央部會或經濟部可以持續對外說明政策方向，甚至到地方舉辦說明會，中市府一定會全力配合，與中央共同向產業界說明國際情勢與政策方向，協助減緩業界焦慮。