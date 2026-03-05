快訊

吃便當巧遇主廚？台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰爭引發能源擔憂 台中副市長鄭照新：盼中央向產業說明政策方向

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
美伊戰爭影響國際能源供應，台中市副市長鄭照新今天出席行政院會，建議中央持續到地方向產業界說明政策方向，降低社會不安。圖／聯合報系資料照
美伊戰爭影響國際能源供應，台中市副市長鄭照新今天出席行政院會，建議中央持續到地方向產業界說明政策方向，降低社會不安。圖／聯合報系資料照

美國與伊朗開戰，伊朗宣稱封鎖荷莫茲海峽，全球能源市場動盪，台灣的天然氣儲備僅能用到3月底，且物價可能受到原物料影響波動。台中市副市長鄭照新今天出席行政院會，表示希望中央持續向地方與產業界說明政策方向，降低社會不安。

行政院今天於院會中說明，目前原油和燃煤存量無虞，天然氣則可供應到3月底，已經啟動4月能源韌性整備工作，後續將透過分散能源來源等方式強化整體韌性。物價部分，政院啟動油氣雙緩漲機制，延長關鍵原物料稅負減徵到9月底，降低物價波動對產業衝擊。

鄭照新在會中表示，過去台中的發電結構高度依賴燃煤，中央原本規畫今年在台中火力發電廠商轉1座燃氣機組，並在今年底拆除2座燃煤機組，但近期受到美伊衝突影響，若戰爭持續延長，天然氣等能源供應受阻，台灣對煤電的依賴可能增加，將影響中火「以氣換煤」的進度。

鄭照新指出，部分地方團體已經對能源轉型產生焦慮，建議未來國際狀況若有更明確的發展趨勢，中央可以適時到地方說明，降低社會的不安；他今天在院會聽到中央各部會的說明，對整體政策方向就放心許多。

鄭照新表示，產業界不只關心國際情勢，也在意中央政府的因應措施，包含電價平穩機制是否有配套補助、製造業成本上升政府是否會提供相關輔導與支持等等；中市府昨天召開產業座談會，業界最擔心的不一定是價格上漲，更害怕不確定性，若價格政策與發展方向不明朗，將影響產業鏈的訂單。

鄭照新建議，中央部會或經濟部可以持續對外說明政策方向，甚至到地方舉辦說明會，中市府一定會全力配合，與中央共同向產業界說明國際情勢與政策方向，協助減緩業界焦慮。

能源 天然氣 台中

延伸閱讀

經濟部啟動能源應變小組 三策略穩天然氣供應

因應中東變局…政院宣示「五護」 強調油氣供應無虞、股市基本面穩健

海運受阻 美伊若久戰 恐現能源危機

聯合報社論／停電和空汙誰先降臨，蔡英文沒料到的時刻

相關新聞

美伊戰爭引發能源擔憂 台中副市長鄭照新：盼中央向產業說明政策方向

美國與伊朗開戰，伊朗宣稱封鎖荷莫茲海峽，全球能源市場動盪，台灣的天然氣儲備僅能用到3月底，且物價可能受到原物料影響波動。台中市副市長鄭照新今天出席行政院會，表示希望中央持續向地方與產業界說明政策方向，降低社會不安。

勝利味道？為中華加油吃澳洲抹醬 蔣萬安曝第一口：不太能接受

2026年世界棒球經典賽（WBC）今起至3月17日在日本東京巨蛋開打，台灣中華隊今天將對上澳洲隊。台北市長蔣萬安今天一早就「開吃」澳洲國民抹醬Vegemite維吉麥，幫中華隊應援加油。

伊能靜初嘗「豆汁」！真實反應全被拍 表情失守秒變臉

女星伊能靜向來樂於透過社群分享日常近況。日前她在 小紅書 上傳一段試吃影片，挑戰品嚐 北京 傳統飲品「豆汁」，毫不掩飾的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。