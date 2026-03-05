勝利味道？為中華加油吃澳洲抹醬 蔣萬安曝第一口：不太能接受

2026年世界棒球經典賽（WBC）今起至3月17日在日本東京巨蛋開打，台灣中華隊今天將對上澳洲隊。台北市長蔣萬安今天一早就「開吃」澳洲國民抹醬Vegemite維吉麥，幫中華隊應援加油。

蔣萬安今天上午受訪，被問及抹醬好吃嗎？就是勝利的味道嗎？蔣萬安今表示，對，主要是因為今年賽事開打，昨天同仁特別請他吃澳洲的國民抹醬，然後告訴他，這就像台灣的臭豆腐、日本的納豆。

蔣坦言，過去他沒有嚐過，這是第一次嘗，「哇，覺得那個味道非常的濃，有點不太能接受，但是搭配吐司以後確實還蠻好吃的。」

蔣萬安說，最重要是，中華隊第一場對上澳洲隊，為中華隊加油，希望所有的民眾一起為中華隊集氣來打氣；二方面，接下來四天的賽程，台北市在香堤廣場也有直播，特別對上日本隊的時候，市府在北藝等也有現場直播，歡迎所有的朋友一起到現場跟大家一起加油，為中華隊一起來打氣。

媒體追問想好今天晚上要吃什麼了嗎？因為明天要對決的是日本隊，而且又是「有山神（山本由伸）、又有大谷（大谷翔平）」。是不是要吃爆日食？蔣說，大家拭目以待，他會在社群上發布。

蔣說，當然對上日本隊，一樣希望能獲勝，那接下來還要對韓國，所以種種這些，大家關注社群，他會給大家驚喜。媒體繼續追問，晚上要吃章魚燒？還是大阪燒？蔣萬安笑回「呵呵，我都愛，呵呵。」

