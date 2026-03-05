快訊

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

勝利味道？為中華加油吃澳洲抹醬 蔣萬安曝第一口：不太能接受

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市長蔣萬安坦言，過去他沒有嚐過，這是第一次嘗，「哇，覺得那個味道非常的濃，有點不太能接受，但是搭配吐司以後確實還蠻好吃的。」引用自蔣萬安臉書
北市長蔣萬安坦言，過去他沒有嚐過，這是第一次嘗，「哇，覺得那個味道非常的濃，有點不太能接受，但是搭配吐司以後確實還蠻好吃的。」引用自蔣萬安臉書

2026年世界棒球經典賽（WBC）今起至3月17日在日本東京巨蛋開打，台灣中華隊今天將對上澳洲隊。台北市長蔣萬安今天一早就「開吃」澳洲國民抹醬Vegemite維吉麥，幫中華隊應援加油。

蔣萬安今天上午受訪，被問及抹醬好吃嗎？就是勝利的味道嗎？蔣萬安今表示，對，主要是因為今年賽事開打，昨天同仁特別請他吃澳洲的國民抹醬，然後告訴他，這就像台灣的臭豆腐、日本的納豆。

蔣坦言，過去他沒有嚐過，這是第一次嘗，「哇，覺得那個味道非常的濃，有點不太能接受，但是搭配吐司以後確實還蠻好吃的。」

蔣萬安說，最重要是，中華隊第一場對上澳洲隊，為中華隊加油，希望所有的民眾一起為中華隊集氣來打氣；二方面，接下來四天的賽程，台北市在香堤廣場也有直播，特別對上日本隊的時候，市府在北藝等也有現場直播，歡迎所有的朋友一起到現場跟大家一起加油，為中華隊一起來打氣。

媒體追問想好今天晚上要吃什麼了嗎？因為明天要對決的是日本隊，而且又是「有山神（山本由伸）、又有大谷（大谷翔平）」。是不是要吃爆日食？蔣說，大家拭目以待，他會在社群上發布。

蔣說，當然對上日本隊，一樣希望能獲勝，那接下來還要對韓國，所以種種這些，大家關注社群，他會給大家驚喜。媒體繼續追問，晚上要吃章魚燒？還是大阪燒？蔣萬安笑回「呵呵，我都愛，呵呵。」

台北市長蔣萬安今天上午出席南山信義A26新建工程上梁。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席南山信義A26新建工程上梁。記者林麗玉／攝影

味道 日本 中華隊

延伸閱讀

中華隊加油！蔣萬安開吃澳洲抹醬 第一口表情詭異稱慢慢吃懂了

經典賽／首戰即決戰！中華隊今戰澳洲 徐若熙先發

經典賽／日本派山本由伸對中華 井端弘和一度說「是這樣嗎？」

經典賽／談對戰中華隊 大谷翔平：投手實力強必須做好準備

相關新聞

勝利味道？為中華加油吃澳洲抹醬 蔣萬安曝第一口：不太能接受

2026年世界棒球經典賽（WBC）今起至3月17日在日本東京巨蛋開打，台灣中華隊今天將對上澳洲隊。台北市長蔣萬安今天一早就「開吃」澳洲國民抹醬Vegemite維吉麥，幫中華隊應援加油。

伊能靜初嘗「豆汁」！真實反應全被拍 表情失守秒變臉

女星伊能靜向來樂於透過社群分享日常近況。日前她在 小紅書 上傳一段試吃影片，挑戰品嚐 北京 傳統飲品「豆汁」，毫不掩飾的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。