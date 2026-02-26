快訊

新北中和大賣場地下室機房冒煙 動員32車82人搶救

北港老人半路失神掉褲子…女學生街頭幫忙提褲穿鞋 校長、議員表揚善行

不認李貞秀是立委！卓揆不接受質詢 令各部會不提供資料

伊能靜初嘗「豆汁」！真實反應全被拍 表情失守秒變臉

聯合報／ 記者廖福生／即時報導
伊能靜嘗「豆汁」。圖／摘自小紅書
伊能靜嘗「豆汁」。圖／摘自小紅書

女星伊能靜向來樂於透過社群分享日常近況。日前她在 小紅書 上傳一段試吃影片，挑戰品嚐 北京 傳統飲品「豆汁」，毫不掩飾的真實反應迅速引發關注，網友紛紛留言指她的表情「完全藏不住」。

影片開頭，她先向觀眾打招呼，表示自己剛結束春節相關演出工作，趁著短暫空檔安排一場特別的美食體驗。畫面中可見桌上擺滿多款老北京經典小吃與主食，她逐一介紹時神情期待，直言整桌都是當地代表性料理。

依照網友建議，她先從焦圈開始品嚐，並搭配豆汁一起入口。不過飲品才端上桌，她尚未試喝便先表示氣味「頗具挑戰性」，神色略顯遲疑。待她鼓起勇氣嘗了一口，立刻皺眉並露出驚訝神情，直呼味道帶酸，「而且不是優酪乳那種酸，我可能有點無法接受，抱歉。」

這段自然反應全程被鏡頭記錄，也讓影片迅速吸引大量網友觀看。不少人笑稱她的表情管理「瞬間破功」，也有人認為如此真誠的試吃反而更具看點，比刻意讚美更令人信服。

編輯推薦

相關新聞

伊能靜初嘗「豆汁」！真實反應全被拍 表情失守秒變臉

女星伊能靜向來樂於透過社群分享日常近況。日前她在 小紅書 上傳一段試吃影片，挑戰品嚐 北京 傳統飲品「豆汁」，毫不掩飾的...

懶人包／「大清Alex、無性升職、健身嬛」2026甄嬛傳馬拉松新哏一次看！

全台最長壽的過年儀式感回來了！八大劇樂部《後宮甄嬛傳》24小時不間斷直播邁入第5年，12日晚間開播即吸引萬人在線。比起劇情，網友笑稱「聊天室才是本體」。本文為您整理 2026 年 Threads 與聊天室最紅的 40 個新梗：從「大清皮克敏、大清Alex」到「無性升職」，讓你秒懂娘娘們的社群新身分，跟上這場台灣人的大型線上同學會！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。