伊能靜初嘗「豆汁」！真實反應全被拍 表情失守秒變臉

女星伊能靜向來樂於透過社群分享日常近況。日前她在 小紅書 上傳一段試吃影片，挑戰品嚐 北京 傳統飲品「豆汁」，毫不掩飾的真實反應迅速引發關注，網友紛紛留言指她的表情「完全藏不住」。

影片開頭，她先向觀眾打招呼，表示自己剛結束春節相關演出工作，趁著短暫空檔安排一場特別的美食體驗。畫面中可見桌上擺滿多款老北京經典小吃與主食，她逐一介紹時神情期待，直言整桌都是當地代表性料理。

依照網友建議，她先從焦圈開始品嚐，並搭配豆汁一起入口。不過飲品才端上桌，她尚未試喝便先表示氣味「頗具挑戰性」，神色略顯遲疑。待她鼓起勇氣嘗了一口，立刻皺眉並露出驚訝神情，直呼味道帶酸，「而且不是優酪乳那種酸，我可能有點無法接受，抱歉。」

這段自然反應全程被鏡頭記錄，也讓影片迅速吸引大量網友觀看。不少人笑稱她的表情管理「瞬間破功」，也有人認為如此真誠的試吃反而更具看點，比刻意讚美更令人信服。