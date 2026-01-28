獨家直擊／坂口健太郎台北拍戲「負傷」！驚喜合體李準基

快訊

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
日本鹽系男神坂口健太郎最近被不少民眾目擊，出沒在天母、迪化街和桃園機場，合體另一位男神李準基，聯手拍攝跨國戲劇。據悉台灣演員柯佳嬿也有參演，但沒有人看到他們3人同框，只能等待日後官方正式公布角色。

坂口健太郎新年開工戲份不輕鬆，民眾看到他臉上帶傷，在明德捷運站附近演出搶救女高中生的橋段。他反覆跟女演員和導演、工作人員討論動作細節，只為了逼真呈現拉回差點被車撞的女學生，動作戲場面相當驚險。

除了在天母搏命演出，也有民眾在迪化街看到坂口健太郎和李準基合體飆戲，同時他們也一起現身桃園機場，合作演出搭機出入境等情節。

有趣的是，坂口健太郎和李準基收工後，一起到韓星最愛的金豬食堂大啖韓式烤肉，有粉絲發現2大男神就在身邊，又驚又喜上網分享喜悅，釣出一大批網友紛紛表示都有在街頭巧遇偶像，直呼受到幸運之神眷顧。

由於坂口健太郎去年被「週刊文春」踢爆捲入永野芽郁和髮型師女友之間的三角戀情，男神形象大受影響。這次來台拍戲，代表他已經把重心放回工作上，持續朝國際演員之路邁進，希望觀眾再次看到他的演技實力。

