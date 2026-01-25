SJ高雄激情畫面連發！東海「公主抱銀赫」粉絲暴動

快訊

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
SJ在高雄巨蛋連唱3天。圖／讀者提供
台灣周末被日韓男神攻佔，韓流帝王SUPER JUNIOR在高雄巨蛋舉辦20周年演唱會，一口氣連唱3天。利特今天再次感謝高雄鋪天蓋地全是SJ，尤其聽說不少地方都能聽到SJ的歌，讓他留下深刻印象。

他們演出全程不時把高雄掛在嘴邊，甚至高喊：「高雄起來！This is高雄time！！」跳到名曲「Sorry, Sorry」時，東海突然脫下外套，重現「公主抱銀赫」的經典畫面，銀赫熱情對觀眾送出飛吻，要讓高雄粉絲有獨家畫面可看。

聊到近況，希澈笑說剪不剪頭髮要「自己決定」，接著和圭賢、始源一起高唱「自體發光 寶石美男Say My Name」，銀赫也跟著加入，大喊「老婆」，還自信表示中文對他來說不難，不過在挑戰繞口令時當場卡關。利特見狀忍不住吐槽團員是不是太興奮。

安可時，近萬名 E.L.F 齊聲喊出「SU・PER・JU・NI・OR」，並配合人體波浪。成員換上高雄限定周邊T-shirt再度登台，獻唱「MARRY U」，最後一句「你願意嫁給我嗎？I do」由神童接棒完成。藝聲把「YA」和自己名字的發音結合，與粉絲互動；始源則在感冒狀態下完成整場演出，叮嚀大家注意身體。圭賢最後用中文向粉絲致意，演唱會在「FINALE」與二安「Wonder Boy」中畫下句點。

SJ在高雄巨蛋連唱3天。圖／讀者提供
SJ在高雄巨蛋連唱3天。圖／讀者提供
SJ在高雄巨蛋連唱3天。圖／讀者提供
