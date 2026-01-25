成功飛天！王心凌道具修好了 被喊「甜心教母」尬到當場冷吐10個字

快訊

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
王心凌穿上全新戰袍，為巡演畫下句點。(圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂)
王心凌今（24）日開唱一掃前一天機器故障的陰霾，經過工作人員整整一夜不眠不休的搶修，她終於順利啟動大型道具「飛天糖罐子」，穿著夢幻粉紅超短洋裝，站在高空舞台繞行全場，全場歡聲雷動。

歷時2年半的巡演回到家鄉收官，昨首場演出卻遭遇機械故障，突如其來的意外考驗王心凌和團隊的危機處理能力，即使最後故障未修復，王心凌還是不願讓粉絲少聽幾首歌，因此和團隊決定走下台貼近粉絲並繞場一周，完成差點消失的8首歌曲演出，甚至「往幸福出發吧」和「熱愛」兩曲唱了兩遍。

王心凌和團隊對粉絲誠實告知舞台情況並火速應變，獲得高度肯定，網上一片好評，讚她有誠意寵粉。她前一天演出後有些懊惱，但很快整理好心情，今天下午團隊再三測試沒問題，王心凌和團隊也放下心來，果然開場後道具順利現身，王心凌笑說：「它第一天上班就休息，但今天它出現了。」隨後與二、三樓的歌迷們近距離互動，全場歌迷紛紛站起來瘋狂揮手。

她唱完「我會好好的」，開始巡視台下歌迷海報，有人喊她是甜心教母，她尬笑：「我也沒有什麼好反駁的。」有男歌迷寫著「你比我女朋友美」，王心凌妙回：「你是交女朋友還是男朋友？」也有6歲小歌迷和媽媽一起來追星，融化了王心凌的心，她笑說：「我的歌迷年齡跨度滿大的！」

雖然氣氛歡樂，但也有點感傷，畢竟是巡演的最後一場，唱到中段，已經有不少舞者忍不住在台上落淚，逼得王心凌也有點哽咽，她連忙說：「你們去旁邊冷靜一下！」

王心凌實力與外貌兼具。(圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂)
王心凌穿上玫瑰紅禮服，大方秀出好身材。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）
