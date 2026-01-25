《軋戲》大結局甜虐爆表 陳星旭、盧昱曉雪地告白「一路親回家」

快訊

聯合報／ 記者趙大智／即時報導
盧昱曉（右）回到陳星旭身邊，在劇本殺世界擁吻。圖／愛奇藝國際版提供
陳星旭、盧昱曉主演的浪漫愛情劇《軋戲》劇情進入大結局高潮，兩人從劇本殺相識到現實世界相愛，甜虐交織的感情線掀起熱烈討論，隨著肖稚宇身世之謎逐步揭曉，父輩恩怨也成為感情最大考驗，而雪地復合吻、一路親回家的名場面，超甜。

《軋戲》改編自祖樂同名小說，由被譽為「最具少女心」的導演貓的樹執導，劇情描述人生跌至谷底的女主角胡羞（盧昱曉 飾），在閨蜜鼓勵下體驗劇本殺，意外迷上冷峻的軍閥NPC「秦宵一」，卻不知對方真實身份正是才華橫溢的建築師「肖稚宇」（陳星旭 飾）。

回到現實後，兩人再度相遇，成為房客與房東、老闆與員工的關係，在合作中逐漸滋生情愫，與此同時，肖稚宇異父異母的哥哥「裴軫」（代旭 飾）也對胡羞動了心，並趁隙展開追求攻勢，還做出不少小動作讓試圖打擊肖稚宇，讓這段戀情越顯糾葛。

隨著劇情進入高潮，肖稚宇隱藏多年的身世也逐漸浮現，原來他的父親因20年前體育館坍塌事件自責而輕生，胡羞的父親則是該事件的受害者，因此他在得知肖稚宇的身世後強烈反對兩人交往，胡羞只能忍痛提出分手。

但始終心繫肖稚宇的胡羞，終於忍不住痛哭向父親坦承自己根本無法忘掉肖稚宇，得到家人諒解後，她飛奔到肖稚宇身邊告白，「你是誰，你藏著什麼我都不在乎了，我只想陪著你。」肖稚宇也淚眼深情說出「我愛你」，兩人在紛飛大雪中深情擁吻，接著一路親回家，轉圈牆咚吻更把全劇的甜度推向巔峰。

雖然劇裡臥室牆咚吻浪漫滿點，不過拍攝時卻是笑料百出，不是轉圈轉錯邊，就是不小心按到電燈開關，導致室內燈光突然全亮，曖昧氣氛瞬間消失讓兩位演員直接被拉回現實，盧昱曉也尷尬倒地。

《軋戲》正在愛奇藝國際版熱播中。

陳星旭（左）與盧昱曉上演臥室牆咚吻。圖／愛奇藝國際版提供
盧昱曉（右）浪漫飛奔到陳星旭身旁。圖／愛奇藝國際版提供
