遭元配控當小三！阮經天舊愛提告揭「富商身分」：五桐號負責人

混血女模趙文安（Vivian）過去曾和阮經天傳緋聞。近日捲入爭議，被「鏡週刊」爆料私下與多名已婚或有伴侶的男子互動頻繁，並傳送帶有挑逗意味的訊息，對象從閨密男友到名媛圈貴婦的丈夫不等，事件曝光後引發台北社交圈譁然。對此，趙文安隨即透過律師發表聲明，強調自己從未介入他人婚姻，並指控爆料者古小姐造謠、作假，週刊報導亦有斷章取義之嫌，相關內容已嚴重損害其名譽，不排除採取法律行動。

趙文安17日接受「ETtoday新聞雲」訪問，重申自己並未介入任何感情關係，同時首度點名事件中的男子身分，為知名手搖飲品牌「五桐號」所屬柏元國際餐飲的潘姓負責人，並說明兩人相識經過。她透露，雙方是在2025年12月18日的一場飯局中認識，潘男當時表示早已透過IG互相追蹤，隨後主動搭訕並邀她前往朋友位於台北市的私人招待所。趙文安指出，抵達後發現現場多為不熟識的男女，感到不自在便想離開，潘男一度表示要送她回家，但她當場婉拒。

趙文安也澄清，自己並非公眾人物或專職模特兒，平日僅在公司擔任行銷企劃，卻遭潘男的古姓女友對外爆料，已涉及誹謗、妨害名譽甚至偽造文書等罪嫌，預計將於19日前往提告捍衛清白。

此外，根據「中時新聞網」先前報導，趙文安亦反駁爆料者「貴婦」身分，指出古小姐實際為手搖飲店老闆，並兼任模特兒與演員。她更爆料，潘男在認識之初即表示與古小姐並無婚姻關係，甚至聲稱對方接受開放式關係，還曾以「玩10年換一套信義區房子」作為說法。趙文安強調，多數曖昧訊息皆為潘男主動傳送，與部分媒體所稱「男方謹守分際」的描述並不相符。