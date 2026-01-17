女神現身台南安平老街！李雅英IG曬美照　自曝「掃貨一箱零食」

快訊

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
李雅英遊台南安平老街。圖／擷自IG／yyyoungggggg
李雅英遊台南安平老街。圖／擷自IG／yyyoungggggg

南韓啦啦隊女神李雅英來台發展，現為台北富邦勇士啦啦隊 Fubon Angels 成員。她不僅在球場展現亮眼舞姿，私下分享生活動態受到粉絲喜愛。16日她在社群平台分享前往台南安平老街旅遊的美照。女神降臨古都，不僅引發網友熱議，她更自曝「掃貨一箱零食」，展現率真一面。

遊安平老街　女神私服照休閒動人

李雅英16日於個人IG發文，表示近日趁著空檔到台南安平老街一遊，雖然停留的時間並不長，但依然把握機會到處走走看看。照片中，她以休閒又不失質感的裝扮出現在巷弄中，精緻五官搭配自信笑容，即便是在充滿生活氣息的老街背景下，依舊仙氣十足。

李雅英遊台南安平老街。圖／擷自IG／yyyoungggggg
李雅英遊台南安平老街。圖／擷自IG／yyyoungggggg

在地零食誘惑　下單「一整箱」

有趣的是，李雅英不僅大讚台南之美，更被當地的古早味零食征服。在貼文下方，有粉絲好奇發問：「是不是又買了一堆零食土產？」沒想到李雅英直接回覆：「在地零食...我訂好了一箱就走了...」。

旅遊美照曝光，網友、粉絲紛紛留言大讚「野生的雅英女神美美又棒棒」、「雅英真的好正」，也有不少人熱情喊「歡迎來台南玩」。

李雅英自從加入 Fubon Angels 以來，憑藉著專業的應援表現與親民的性格，在台灣累積高人氣。這次分享南部旅遊點滴，也讓人看見她除了球場應援之外，熱愛台灣在地文化與美食的一面。

