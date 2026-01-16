立院刪公視董事延任條款 公視曝超嚴重後果「癱瘓營運」
立法院今天三讀通過「刪除公視董事延任條款」，加上董監名單審查一再受到杯葛，文化部長李遠只能無奈尋找補救方法，並坦言他根本找不到人願意當公視董事。
對此，公視表示，有關公視基金會第7屆董監事延任事宜，公視董事會已於去年11月發表公開聲明，籲請行政院加速董監事換屆改組作業。此項立場迄今未變，盼朝野能以公共媒體及民主政治的發展為念，儘快完成相關作業。
本屆董監事皆係經朝野政黨推薦的審查委員，以¾多數所通過。在任期間依法履行職責，推動公廣集團的發展；依法延任半年多的期間，亦克盡職責，不敢有所鬆懈。
儘管所有董監事皆期盼能儘速交棒，惟如果董事會發生斷層、停止運作，依據公視法及內部規章規定，將嚴重癱瘓公廣集團的日常營運，不僅重要工作計畫（如節目製播及公共服務活動）無法遂行；不動產、發射設備的出租、出借作業也將停止；甚至需由董事長核准一定金額以上之採購案，核發的年終、績效獎金；核定的各種政策性函文、報告；以及對外背書、保證等相關文件的核定、登錄及消滅；金融機構往來；重要表單的核定等等，率皆無法執行。
基於國民付託，公視董事會一方面希望董事會的換屆改組作業儘快完成，另方面亦須承擔公視法所交付的責任，俾使公廣集團各項業務持續穩定運作。
