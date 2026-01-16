快訊

美股早盤／台美協議拍板！台積電ADR漲逾2%率科技股上攻 三大指數齊揚

腸道全是鉛！命苦女住院才知情 尪貼心1舉動為詐領1.2億保險金

羨慕嗎？華碩尾牙驚喜8千萬大紅包 董座施崇棠宣布參加獎1人1萬元

立院刪公視董事延任條款 公視曝超嚴重後果「癱瘓營運」

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
公視董監事名單持續難產。圖/公視提供
公視董監事名單持續難產。圖/公視提供

立法院今天三讀通過「刪除公視董事延任條款」，加上董監名單審查一再受到杯葛，文化部長李遠只能無奈尋找補救方法，並坦言他根本找不到人願意當公視董事。

對此，公視表示，有關公視基金會第7屆董監事延任事宜，公視董事會已於去年11月發表公開聲明，籲請行政院加速董監事換屆改組作業。此項立場迄今未變，盼朝野能以公共媒體及民主政治的發展為念，儘快完成相關作業。

本屆董監事皆係經朝野政黨推薦的審查委員，以¾多數所通過。在任期間依法履行職責，推動公廣集團的發展；依法延任半年多的期間，亦克盡職責，不敢有所鬆懈。

儘管所有董監事皆期盼能儘速交棒，惟如果董事會發生斷層、停止運作，依據公視法及內部規章規定，將嚴重癱瘓公廣集團的日常營運，不僅重要工作計畫（如節目製播及公共服務活動）無法遂行；不動產、發射設備的出租、出借作業也將停止；甚至需由董事長核准一定金額以上之採購案，核發的年終、績效獎金；核定的各種政策性函文、報告；以及對外背書、保證等相關文件的核定、登錄及消滅；金融機構往來；重要表單的核定等等，率皆無法執行。

基於國民付託，公視董事會一方面希望董事會的換屆改組作業儘快完成，另方面亦須承擔公視法所交付的責任，俾使公廣集團各項業務持續穩定運作。

編輯推薦

相關新聞

立院刪公視董事延任條款 公視曝超嚴重後果「癱瘓營運」

立法院今天三讀通過「刪除公視董事延任條款」，加上董監名單審查一再受到杯葛，文化部長李遠只能無奈尋找補救方法，並坦言他根本...

女星媽媽是歌仔戲國寶！為照顧車禍丈夫離開舞台 驚人近況曝光

歌手紫君推出新專輯「歐巴我愛你」，作為寫給偶像劉德華的深情呼喚。她日前帶著媽媽展開煙雨江南5日遊，走訪西湖、雷峰塔、蘇杭...

2026年追星必收！全台演唱會、見面會年度最強行程（持續更新）

新的一年，台灣現場演出的精彩程度再次封神！為了讓樂迷們不錯過任何一場搶票熱潮，噓！星聞為大家整理了2026年度最受矚目的演出清單。

懶人包一次看／超商取貨誰發明？網友追查驚見全家、博客來 周品均親解關鍵

東京著衣創辦人周品均（葳老闆）近日在社群平台發文稱「台灣的超商取貨是23歲時的我發明的」，引發網友質疑她是想蹭流量，有網友更當起柯南在網上搜尋「超商取貨是誰發明的」、「超商取貨發明人」等關鍵字找答案，發現全家超商、博客來分別在1999年與次年開啟網購店取服務。對此，她則親上火線回應，強調自己所謂的「發明」並非只是指最早使用，而是想出流程、寫了系統，直言這套系統開發才是真正帶動後來電商爆炸式成長的關鍵，也是現在真正便民的先驅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。