女星媽媽是歌仔戲國寶！為照顧車禍丈夫離開舞台 驚人近況曝光

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
紫君（左）元旦時帶媽媽赴陸旅行，共度溫馨母女時光。圖／欣代唱片x紫君提供
紫君（左）元旦時帶媽媽赴陸旅行，共度溫馨母女時光。圖／欣代唱片x紫君提供

歌手紫君推出新專輯「歐巴我愛你」，作為寫給偶像劉德華的深情呼喚。她日前帶著媽媽展開煙雨江南5日遊，走訪西湖、雷峰塔、蘇杭等經典景點，更孝敬媽媽大採購，戰利品多到兩個大行李箱都裝不下，只好丟了幾件自己的衣服、褲子，就為了把媽媽的戰利品全帶回家。

紫君新歌「歐巴我愛你」MV男主角，找來演員沂偉擔綱演出，兩人上演親密床戲，沂偉更餵紫君喝牛奶、討抱抱，紫君直呼被電暈。而她1月17日將在鳳山和樂宴會館舉辦簽唱會，現場將有神秘嘉賓，傳出和「劉德華」有關，讓她緊張到睡不著，更邀請歌迷到場，一起見證她追星夢想成真的瞬間。

紫君分享自己的音樂人生，其實和歌仔戲緊密相連，她出道時演唱「戲棚人生」，歌曲前段由媽媽蔡秀枝演唱歌仔戲唱腔，值得一提的是，蔡秀枝本身是台灣國寶級的歌仔戲演員，擅長小生角色，多年來電視台與電影公司多次邀請合作，但媽媽為了家庭，選擇放下舞台與鏡頭前的大好機會，拉拔3個孩子長大，至今仍居住在南投竹山的山上。

有不少文史工作者與紀錄片導演邀請想要邀請蔡秀枝留下影像紀錄，但她為了照顧因車禍行動不便的另一半，始終笑著婉拒邀約，僅透過電話擔任顧問。近來紫君帶著媽媽赴陸旅行，感慨小時候是媽媽牽著她看世界，如今換她牽著媽媽，一起走向更遠的風景。

歌手紫君推出新專輯「歐巴我愛你」，作為寫給偶像劉德華的深情呼喚。她日前帶著媽媽展開煙雨江南5日遊，走訪西湖、雷峰塔、蘇杭...

