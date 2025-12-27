文總出手請到「日本神秘嘉賓」！除夕夜驚喜搭檔平民天后

文化總會製作的春節特別節目「2026 WE ARE 我們的除夕夜」26日公布首波卡司名單，Sandy吳姍儒連續4年接下主持棒，全場共計32組藝人、47位運動選手，陪伴全家大小一起守歲迎新春。

2026的「WE ARE」預告將以台灣饒舌搭配黃妃的歌曲作為開場大秀，安排卜學亮、阿跨面、草屯囝仔接力登台。同場還有兩大玉女掌門人方季惟、陳明眞領銜演出，透過精心打造的懷舊場景與氛圍，回到那段純真幸福的時光。

此外，還有深受觀眾喜愛的KTV段落，並特別規劃Marz23、徐展元帶領運動小將登台，接受全民的歡呼與喝采。至於每年觀眾引頸期盼的「國際共演」，則由首次登上「WE ARE」舞台的徐懷鈺，攜手日本神祕嘉賓，帶來跨世代、跨樂種的驚喜演出。節目將於2026年2月16日晚間8時播出至翌日0時，在三立都會台、三立台灣台、公視台語台等多元平台播出。

徐懷鈺將搭檔日本神秘嘉賓。圖／文總提供 卜學亮負責製造回憶殺。圖／文總提供

