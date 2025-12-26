林逸欣一支婚禮影片惹哭網友　從小到結婚全記錄、配樂藏18年洋蔥

音樂才女林逸欣自今年8月與老公Tony完成終身大事後，在婚禮上首播的「成長影片」因其真摯動人，意外在網路社群引發巨大迴響。截至目前，該影像在Facebook、Instagram及YouTube的總觀看次數已強勢突破千萬大關。為了延續這份深刻的情感，林逸欣特別將這些珍貴畫面剪輯成新歌《你是我的天空》MV，作為獻給醫生父親林春銘的一份遲來卻最珍貴的禮物。

紅毯畫面成最後拼圖 18年前生日禮物再進化

林逸欣讓人目光難移開。圖／欣宇宙音樂提供

令人驚訝的是，《你是我的天空》這首歌並非新作，而是林逸欣早在18年前就已完成的生日創作。之所以塵封多年，林逸欣坦言是在等待一個「完美契合」的時刻。她認為，唯有放入「父親牽著女兒走上紅毯」這份一生一次的紀念，這首歌的意境才算真正圓滿。她開玩笑地說，當年這首歌是生日禮物，今年則轉化為聖誕驚喜，還不忘笑說：「一首歌送兩次，真的很划算！」

從未缺席的人生導師 見證「特權」下的寵愛

MV內容記錄了林逸欣從襁褓時期到踏入樂壇的每個轉折。林逸欣感性回憶，爸爸是她生命中最強大的後盾，從幼兒園到大學的每一場畢業典禮、每一次舞台演出，父親從未缺席。她分享道，女兒擁有的一項「特權」就是從出生的那一刻起，就註定會有一個男人無條件愛妳一輩子。在爸爸的眼中，女兒不需要競爭、不需要焦慮，永遠都是第一名的寶貝。

歷經健康驚魂 父親病癒重返崗位

除了溫馨的創作故事，林逸欣也透露這段時間心境上的起伏。本月初，父親林春銘因腸胃炎併發高燒，一度住院觀察長達兩週。突如其來的病情讓全家人憂心忡忡，所幸在醫療團隊照顧下已平安康復。林逸欣笑稱，熱愛工作的父親在出院隔天便迫不及待重返診所看診，這份敬業與生命力也讓她更加珍惜與家人相處的點滴。

透過這支凝聚了數十年情感的MV，林逸欣不僅是向自己的父母告白，更在文末向全天下辛苦育兒的家長致敬。她感嘆：「要好好養大一個女兒，真的好不容易。」這份充滿共鳴的真情流露，再次觸動無數網友的心弦，直呼「真的看幾次哭幾次」。

