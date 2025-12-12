要求出餐上百盤太崩潰！「營業中」來賓一邊做菜一邊哭

「嗨！營業中」全新一季上周播出「Food製台南記憶中的美味」任務，收視再傳捷報，本周播出繼續在台南出任務，合夥人一開口就下「魔王關卡」：要夥伴們用自己取來的兩樣海陸食材「菱角、文蛤」，做出「超過一百盤」料理來招待賓客。聽到「破百盤」，大家表情瞬間凝重，姚元浩也忍直呼壓力山大。

不擅長下廚的Energy成員牛奶和TORO，在旁邊緊張討論起菜色，擔當廚師位置的姚元浩和阿弟都默不吭聲，最後坤達忍不住吐槽自己團員：「你們沒有要做菜就不要討論了！」一句話讓全場笑翻。

這一集最催淚的橋段之一，就是阿弟（蕭景鴻）臨危受命被推舉為主廚。他一開始就說，自己想要重現爸爸做的炸醬麵味道，於是憑著記憶裡的配方，一邊回想一邊調味、拌炒。第一次試吃時，他覺得已經很像，卻又說不上來少了什麼，不停喃喃自語：「我爸到底怎麼加的？」

旁邊夥伴趕緊安慰他：「你就照記憶裡那個『愛的味道』做就好了。」話一說完，外表看起來很Man的阿弟竟然眼眶泛紅，邊講邊拭淚。他說，自己已經超過十年沒有吃到這個味道了，這一口炸醬麵，讓他瞬間回到小時候，好像又站在廚房門口，看著爸爸在瓦斯爐前炒炸醬的背影，滿滿都是對父親的思念。

而在鏡頭之外，「Food製團隊」的挑戰也沒停過！上周六（12月6日），他們再接下「球員供餐」任務，由郭泓志領軍直接殺到澄清湖棒球場，為亞洲冬季棒球聯盟的球員們準備餐點。本屆由日本社會人、日職聯隊、韓職聯隊、台灣海洋隊與台灣山林隊等五支隊伍參賽，多場國際級賽事接續登場，吸引大批國內外球迷進場觀戰。

這次不僅要做餐，大家還要擔任開球嘉賓，這讓完全沒有開球經驗的莎莎緊張到差點落跑，逼的「棒球英雄-不死鳥郭泓志」直接復出，在場邊為莎莎惡補，終於化解開球危機。

阿弟想到爸爸當場哭出來。圖／好看娛樂提供

