快訊

午宴突抽搐…駐印度副代表謝柏輝驟逝享年52歲 當地警方調查中

主動提議茶敘…賴總統邀三院茶會「韓國瑜不克出席」 府：意外與不解

要求出餐上百盤太崩潰！「營業中」來賓一邊做菜一邊哭

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
ENERGY助陣「營業中」。圖／好看娛樂提供
ENERGY助陣「營業中」。圖／好看娛樂提供

「嗨！營業中」全新一季上周播出「Food製台南記憶中的美味」任務，收視再傳捷報，本周播出繼續在台南出任務，合夥人一開口就下「魔王關卡」：要夥伴們用自己取來的兩樣海陸食材「菱角、文蛤」，做出「超過一百盤」料理來招待賓客。聽到「破百盤」，大家表情瞬間凝重，姚元浩也忍直呼壓力山大。

不擅長下廚的Energy成員牛奶和TORO，在旁邊緊張討論起菜色，擔當廚師位置的姚元浩和阿弟都默不吭聲，最後坤達忍不住吐槽自己團員：「你們沒有要做菜就不要討論了！」一句話讓全場笑翻。

這一集最催淚的橋段之一，就是阿弟（蕭景鴻）臨危受命被推舉為主廚。他一開始就說，自己想要重現爸爸做的炸醬麵味道，於是憑著記憶裡的配方，一邊回想一邊調味、拌炒。第一次試吃時，他覺得已經很像，卻又說不上來少了什麼，不停喃喃自語：「我爸到底怎麼加的？」

旁邊夥伴趕緊安慰他：「你就照記憶裡那個『愛的味道』做就好了。」話一說完，外表看起來很Man的阿弟竟然眼眶泛紅，邊講邊拭淚。他說，自己已經超過十年沒有吃到這個味道了，這一口炸醬麵，讓他瞬間回到小時候，好像又站在廚房門口，看著爸爸在瓦斯爐前炒炸醬的背影，滿滿都是對父親的思念。

而在鏡頭之外，「Food製團隊」的挑戰也沒停過！上周六（12月6日），他們再接下「球員供餐」任務，由郭泓志領軍直接殺到澄清湖棒球場，為亞洲冬季棒球聯盟的球員們準備餐點。本屆由日本社會人、日職聯隊、韓職聯隊、台灣海洋隊與台灣山林隊等五支隊伍參賽，多場國際級賽事接續登場，吸引大批國內外球迷進場觀戰。

這次不僅要做餐，大家還要擔任開球嘉賓，這讓完全沒有開球經驗的莎莎緊張到差點落跑，逼的「棒球英雄-不死鳥郭泓志」直接復出，在場邊為莎莎惡補，終於化解開球危機。

編輯推薦

阿弟想到爸爸當場哭出來。圖／好看娛樂提供
阿弟想到爸爸當場哭出來。圖／好看娛樂提供

相關新聞

金唱片整理包／豪華明星陣容、售票時間、大巨蛋怎麼去資訊一次看

南韓指標音樂獎項「第40屆金唱片頒獎典禮」（The 40th Golden Disc Awards）於2026年1月10日在台北大巨蛋登場，官方陸續公布豪華卡司，搶票時間不可錯過...

要求出餐上百盤太崩潰！「營業中」來賓一邊做菜一邊哭

「嗨！營業中」全新一季上周播出「Food製台南記憶中的美味」任務，收視再傳捷報，本周播出繼續在台南出任務，合夥人一開口就...

整理包／2026迎新倒數！從耶誕演唱會嗨到全台跨年晚會（持續更新）

歲末迎新，在2026年即將到來的最後一個月，依然追星盛宴各地開花，先迎來的是12月13、14日於新北舉辦「2025新北歡樂耶誕城巨星演唱會」，卡司包括韋禮安、Ozone、告五人、動力火車、高爾宣OSN等多位藝人，跨年當日至隔日凌晨，更有各縣市政府跨年晚會星光閃耀，小編整理群星開唱活動，來看看有哪些藝人登台，從聖誕嗨到迎新年...

朴寶劍帶女星朝聖「朴寶劍樹」！地點原來在高雄中央公園

朴寶劍出席2025 AAA後在高雄展開小旅行，不僅完成想騎Ubike的願望，還與《請回答1988》女主角惠利一同走訪粉絲熱議的「寶劍樹」。他在社群分享在高雄的溫暖時光，貼文曝光後立刻掀起粉絲熱烈討論。

星評／失控的直播、失算的職場 朱孝天是如何一步步毀掉自己的舞台？

（★「udn星級評論」專欄內容未經授權，不得轉載、摘編。）朱孝天多次在直播中爆料 F4 重聚內幕，被指打亂宣傳節奏、升高合作風險，最終影響團體形象與後續合作。專欄點出他誤判直播熱度、失控發言、再度開直播指控相信音樂，使輿論反轉。業界認為專業度與合作態度才是能否再站上舞台的關鍵。

整理包／2025韓星台灣見面會演唱會（更新12月）

2025不少明星舉辦見面會、演唱會...，噓星聞整理演唱會、見面會資訊，現場直擊別錯過！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。