詹子萱遭爆「比照老闆規格」甩大牌　張鈞甯抱一下力挺：我相信她

張鈞甯擔任「綻放 維也納美景宮百年花繪名作展 — 從瓦爾德米勒到克林姆」聲音導覽員，難得露面，媒體問題齊發，她也從善如流一一回應。除了范冰冰、邱澤，旗下藝人詹子萱被傳耍大牌一事又被提起，張鈞甯再次力挺：「我滿相信她的。」

詹子萱是以「愛愛內含光」奪下金鐘獎迷你劇集最佳新人獎，今年被爆宣傳規格「比照老闆」也就是張鈞甯。無論是樹大招風或真有其事，詹子萱都受到不小打擊，因為很多人往往只看標題，不看澄清內文。

張鈞甯在事發後，先了解並檢討「是不是有做什麼事讓別人不舒服」，但她很了解詹子萱不可能這樣，「她很誠懇，做事又認真，是我完全不用擔心的小朋友之一，也相信她，我完全可以理解她經歷了什麼。然後就給寫一個小作文，去關心」。

看見詹子萱時，張鈞甯去抱了她一下，說：「我們大家都會被寫到，所以不要放在心上這樣子。」畢竟她從出道至今沒被少寫過，尤其碰上不是真的緋聞，也是會難受，但隨著歷練增加，現在已覺得是很正常的事，於是就會安慰詹子萱：「我們是什麼樣的人，做的事情永遠比說的重要，妳一直這麼做的時候，大家會看到也會懂妳，好像不要太在乎外面大家的這些言論。」

張鈞甯形容自己跟個媽媽一樣，有時會以過往經驗給公司新人們建議，但是小朋友也會有自己的想法，不見得接受，她笑說：「那時候終於懂我媽媽當年的心情！」像是有些案子覺得可以去做，但新人認為「這個不是我現階段想要的」，但「甯聚力」是間很自由的公司，她也認同新人的生命是自己的，就讓他們自己決定也好。

鈞甯姐接有問必答，加分。記者林士傑／攝影

