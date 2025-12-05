林志玲51歲慶生突落淚！素顏狀態太凍齡　網驚呼：根本25歲

快訊

「台灣第一名模」林志玲今年滿51歲，婚後將重心放在家庭與育兒，偶爾透過社群分享生活點滴。她日前在小紅書公開生日當天的工作花絮，因收到同事突如其來的驚喜而在鏡頭前落下感動的淚水，引發網友熱烈討論。

影片中，林志玲正在休息室梳化，身旁工作夥伴忽然端出生日蛋糕並唱起生日歌。原本優雅淡定的她，下一秒眼眶便迅速泛紅，情緒湧上，淚珠悄悄滑落。她輕聲笑著解釋，雖然已能平靜看待生日，但被真心祝福的那一刻，「幸福感還是會讓人控制不住眼淚」。

在許願環節，林志玲先祈求自己保持健康與智慧，能陪伴兒子快樂長大；接著望向身邊同事，希望所有她愛的人都平安順遂。至於第三個願望，她保留在心中，並向大家真誠道謝：「被愛意惦記的溫暖，真的很感動，謝謝所有愛著我的人。」

這支花絮影片上線不到一天，便吸引超過十萬人觀看，留言區被網友的讚美淹沒：「這狀態完全不像51歲」、「怎麼連哭都美成這樣」、「膚況緊緻到像25歲」、「志玲姐姐真的是優雅的代名詞」。

