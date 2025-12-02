抓猴啊！女星住新店區遭獼猴闖入　「熟練開紗窗」闖客廳　驚悚畫面瘋傳

女星袁艾菲與丈夫「老魚」定居新北新店山區，近來再次遭遇野生獼猴闖入家門的突發狀況。她在社群曬出影片，只見一隻猴子熟門熟路地坐在窗邊，接著竟徒手拉開紗窗、大剌剌跳進屋內，讓夫妻倆瞬間陷入混亂，也意外引發網友熱烈討論。更令人驚訝的是，這已不是她第一次遇到相同情形，去年就曾發生過至少兩回，宛如「年度家訪猴」再度現身。

影片中可見，猴子闖入後絲毫不畏懼，一會兒在客廳閒晃，一會兒跳上桌面，模樣像是在自家巡邏。袁艾菲因擔心家中貓咪，緊張地站在前方擋住牠的動線；老魚則冷靜提醒不能餵食、要保持距離，並用敲擊聲試圖驅趕，但效果有限。兩人一邊慌亂、一邊鬧出不少笑點，甚至讓網友笑稱：「猴子都比他們冷靜。」直到老魚打開另一扇窗，猴子才悠哉離去，整段「人猴大戰」既驚險又荒唐。 女星袁艾菲在新店山區住宅再次遭獼猴硬闖，猴子熟練拉開紗窗跳進家中亂竄，她與丈夫老魚手忙腳亂驅離，場面既驚險又爆笑。 圖／翻攝自臉書＠袁艾菲



袁艾菲無奈表示，搬到山上後確實更貼近自然，但突發狀況也不少，丈夫「老魚」更幽默笑稱：「沒事真的不要住山上。」影片曝光後引來大量留言，不少網友建議加裝內鎖式防猴紗窗、使用樟腦油驅猴，也有人揶揄「牠以為你邀請牠進來」、「根本當自己家」。

