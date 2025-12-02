快訊

懷舊情緒加上川普介選助攻 宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

柯文哲聲請貪汙案「法庭直播」駁回！合議庭：只准宣判5日內上網公播

徐國勇拿衛生紙喻「1.25兆軍購」 蔣萬安轟奇怪…一句話點破重點

抓猴啊！女星住新店區遭獼猴闖入　「熟練開紗窗」闖客廳　驚悚畫面瘋傳

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
女星袁艾菲在新店山區住宅再次遭獼猴硬闖，猴子熟練拉開紗窗跳進家中亂竄，她與丈夫老魚手忙腳亂驅離，場面既驚險又爆笑。 圖／翻攝自臉書＠袁艾菲、袁艾菲
女星袁艾菲在新店山區住宅再次遭獼猴硬闖，猴子熟練拉開紗窗跳進家中亂竄，她與丈夫老魚手忙腳亂驅離，場面既驚險又爆笑。 圖／翻攝自臉書＠袁艾菲袁艾菲

女星袁艾菲與丈夫「老魚」定居新北新店山區，近來再次遭遇野生獼猴闖入家門的突發狀況。她在社群曬出影片，只見一隻猴子熟門熟路地坐在窗邊，接著竟徒手拉開紗窗、大剌剌跳進屋內，讓夫妻倆瞬間陷入混亂，也意外引發網友熱烈討論。更令人驚訝的是，這已不是她第一次遇到相同情形，去年就曾發生過至少兩回，宛如「年度家訪猴」再度現身。

影片中可見，猴子闖入後絲毫不畏懼，一會兒在客廳閒晃，一會兒跳上桌面，模樣像是在自家巡邏。袁艾菲因擔心家中貓咪，緊張地站在前方擋住牠的動線；老魚則冷靜提醒不能餵食、要保持距離，並用敲擊聲試圖驅趕，但效果有限。兩人一邊慌亂、一邊鬧出不少笑點，甚至讓網友笑稱：「猴子都比他們冷靜。」直到老魚打開另一扇窗，猴子才悠哉離去，整段「人猴大戰」既驚險又荒唐。

女星袁艾菲在新店山區住宅再次遭獼猴硬闖，猴子熟練拉開紗窗跳進家中亂竄，她與丈夫老魚手忙腳亂驅離，場面既驚險又爆笑。 圖／翻攝自臉書＠袁艾菲
女星袁艾菲在新店山區住宅再次遭獼猴硬闖，猴子熟練拉開紗窗跳進家中亂竄，她與丈夫老魚手忙腳亂驅離，場面既驚險又爆笑。 圖／翻攝自臉書＠袁艾菲


袁艾菲無奈表示，搬到山上後確實更貼近自然，但突發狀況也不少，丈夫「老魚」更幽默笑稱：「沒事真的不要住山上。」影片曝光後引來大量留言，不少網友建議加裝內鎖式防猴紗窗、使用樟腦油驅猴，也有人揶揄「牠以為你邀請牠進來」、「根本當自己家」。

編輯推薦

延伸閱讀

李昇基女兒首曝光！21個月萌娃跳舞影片瘋傳

金宇彬申敏兒12月完婚！親製喜帖曝光「1細節」超甜

小哈利首登綜藝「父子默契滿分」　秦昊暖心舉動網狂讚

當紅女星突宣布離婚！「未登記婚姻」掀熱議

相關新聞

抓猴啊！女星住新店區遭獼猴闖入　「熟練開紗窗」闖客廳　驚悚畫面瘋傳

女星袁艾菲在新店山區住宅再次遭獼猴硬闖，猴子熟練拉開紗窗跳進家中亂竄，她與丈夫老魚手忙腳亂驅離，場面既驚險又爆笑。專家提醒，闖入多為離群雄猴，可加裝防猴紗窗、避免食物外露，減少遭遇機率。

整理包／香港宏福苑惡火死傷慘重　演藝圈愛心捐款一次看

香港大埔宏福苑11月26日發生嚴重五級大火，短短48小時內全球捐款突破 6 億港幣（約 24 億台幣），包括香港、韓國、中國的藝人及娛樂公司紛紛伸出援手。香港張柏芝、楊千嬅、王嘉爾，韓國HYBE、SM、YG、i-dle、JYP等，及中國周深、韓紅基金會、李榮浩與楊丞琳等都捐款支援災民。本文附完整捐款表格，一次看各地捐款金額及藝人名單，幫助讀者掌握最新救援動態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。