快訊

台中物流車今晨撞上雙載機車 1人卡車底頭顱變形、1人送醫

又傳災情？iPhone 17 Pro Max宇宙橙一擦變回鋁殼 鄉民不信：偏唬爛

薑母鴨、羊肉爐煮久孕婦就能吃？醫揭風險：酒精怎麼煮都無法揮發

《淚之女王》姑姑金貞蘭驚爆「迷走神經性昏厥」家中摔倒 下巴重摔近況曝

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
金貞蘭在《淚之女王》中飾演主角的姑姑。圖/翻攝自tvn官網
金貞蘭在《淚之女王》中飾演主角的姑姑。圖/翻攝自tvn官網

資深演員金貞蘭近日在個人 YouTube 頻道透露，一週前因突發「迷走神經性昏厥」（血管迷走神經性暈厥）在家中臥室旁摔倒，下巴重擊床頭櫃（協卓）邊角，導致嚴重外傷。她回憶當時骨頭摸得到、血流不止的驚險情況，立即召喚 119 救護車送醫，進行腦出血排查，並由整形外科進行了縫合手術。這段意外經歷也引起了對迷走神經性昏厥的關注，提醒大眾留意潛在風險。

突發昏厥重摔，下巴受傷急送醫

金晶蘭在影片中向尹世雅表示：「姊姊前幾天受了很嚴重的傷，你是不是以為我去做了醫美？」尹世雅笑稱她臉部看起來很緊緻，讓金晶蘭苦笑透露真相：「我一週前因為迷走神經性昏厥（Vagal Syncope）而昏倒，差點就要踏上黃泉路了。」

韓國演員金貞蘭日前在家中突發迷走神經性暈厥，意外昏倒撞到下巴，緊急送醫縫合。圖/翻攝自youtube@김정난
韓國演員金貞蘭日前在家中突發迷走神經性暈厥，意外昏倒撞到下巴，緊急送醫縫合。圖/翻攝自youtube@김정난

她詳細描述了當時的驚險情況：「我在臥室旁邊，在無意識中突然暈倒，下巴重重地撞上了床頭櫃的邊角。」她回想起倒地後，腦中閃過一個聲音：「Mari(愛貓名字)呀，媽媽完了，人生要結束了！」

由於傷勢嚴重，她坦言當時摸得到下巴的骨頭，血流不止，讓她淚流不止。她當機立斷撥打 119 召喚救護車前往醫院。為了排除腦出血的可能性，醫生為她進行了 CT 和 X 光攝影。隔日，她便前往一間擅長縫合的整形外科進行了細緻的縫合手術。

所幸，她向擔心的尹世雅表示，一週後狀況良好，已經將縫線拆除。

編輯推薦

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

孫德榮健康亮紅燈！「夜裡心悸＋天旋地轉」突找律師改遺囑 3億遺產動向曝

鄧超金雞獎直播大翻車！開口唱「1句」尷尬成蘇有朋假粉

42歲男星「山中健行發現屍體」 親揭驚悚過程：119催我解繩時快崩潰

安歆澐控夫偷吃、家暴！突「車上崩潰痛哭」喊：太多委屈、恐懼

相關新聞

《淚之女王》姑姑金貞蘭驚爆「迷走神經性昏厥」家中摔倒 下巴重摔近況曝

資深演員金貞蘭近日在個人 YouTube 頻道透露，一週前因突發「迷走神經性昏厥」（血管迷走神經性暈厥）在家中臥室旁摔倒，下巴重擊床頭櫃（協卓）邊角，導致嚴重外傷。她回憶當時骨頭摸得到、血流不止的驚險情況，立即召喚 119 救護車送醫，進行腦出血排查，並由整形外科進行了縫合手術。這段意外經歷也引起了對迷走神經性昏厥的關注，提醒大眾留意潛在風險。

劉玉玲談台灣「那是一個獨立的島」 昔「真敢講」影片被翻出再成話題

好萊塢亞裔巨星劉玉玲（Lucy Liu）近日再成話題人物，起因於一段她早年做客美國CBS節目《深夜秀》（The Late Late Show with Craig Ferguson）的訪談片段...

劉謙罹肺腺癌親曝抗癌過程！幽默自嘲「抽空得癌又治好」現況曝光

知名魔術師劉謙2024年爆出罹患肺腺癌，近日在節目上首度談起抗癌經歷，幽默自嘲「抽空得癌又抽空治好」，笑稱醫生態度輕鬆讓他毫不恐懼，現已完全康復，強調「早期發現就能根治」。

館長千萬投資便當店「True飯」歇業！揭非洲豬瘟導致營收慘跌

網紅館長陳之漢（本名陳之漢）2023年跨足餐飲業，斥資千萬元於新北林口開設便當品牌「True飯」，主打以溫體豬製作的脆皮燒肉、滷肉飯、排骨等餐盒。開幕以來話題不斷，但近日他在直播中宣布，店面將於11月底正式收攤，原因直指非洲豬瘟衝擊豬肉供應及消費信心，導致業績慘淡到連員工薪水都難以支撐。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。