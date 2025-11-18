《淚之女王》姑姑金貞蘭驚爆「迷走神經性昏厥」家中摔倒 下巴重摔近況曝
資深演員金貞蘭近日在個人 YouTube 頻道透露，一週前因突發「迷走神經性昏厥」（血管迷走神經性暈厥）在家中臥室旁摔倒，下巴重擊床頭櫃（協卓）邊角，導致嚴重外傷。她回憶當時骨頭摸得到、血流不止的驚險情況，立即召喚 119 救護車送醫，進行腦出血排查，並由整形外科進行了縫合手術。這段意外經歷也引起了對迷走神經性昏厥的關注，提醒大眾留意潛在風險。
突發昏厥重摔，下巴受傷急送醫
金晶蘭在影片中向尹世雅表示：「姊姊前幾天受了很嚴重的傷，你是不是以為我去做了醫美？」尹世雅笑稱她臉部看起來很緊緻，讓金晶蘭苦笑透露真相：「我一週前因為迷走神經性昏厥（Vagal Syncope）而昏倒，差點就要踏上黃泉路了。」
她詳細描述了當時的驚險情況：「我在臥室旁邊，在無意識中突然暈倒，下巴重重地撞上了床頭櫃的邊角。」她回想起倒地後，腦中閃過一個聲音：「Mari(愛貓名字)呀，媽媽完了，人生要結束了！」
由於傷勢嚴重，她坦言當時摸得到下巴的骨頭，血流不止，讓她淚流不止。她當機立斷撥打 119 召喚救護車前往醫院。為了排除腦出血的可能性，醫生為她進行了 CT 和 X 光攝影。隔日，她便前往一間擅長縫合的整形外科進行了細緻的縫合手術。
所幸，她向擔心的尹世雅表示，一週後狀況良好，已經將縫線拆除。
