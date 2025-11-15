快訊

劉玉玲談台灣「那是一個獨立的島」 昔「真敢講」影片被翻出再成話題

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
劉玉玲早年在《深夜秀》中與節目主持人克雷格費格斯談到台灣。圖／擷自YouTube／Late Late Show w/ Craig Ferguson Archive
好萊塢亞裔巨星劉玉玲（Lucy Liu）近日再成話題人物，起因於一段她早年做客美國CBS節目《深夜秀》（The Late Late Show with Craig Ferguson）的訪談片段，影片中她談到台灣與中國議題的直率回應，被網友大讚「真敢講」。

片中節目主持人克雷格費格斯（Craig Ferguson）問劉玉玲：「妳的父母來自台灣嗎？」劉玉玲淡定回答：「嗯，差不多，北京和上海。」費格斯驚訝表示：「我以為是台灣呢！」劉玉玲接著回說：「事實上，那是一個獨立的島。」

她還進一步表示：「只是中國沒把台灣當作一個獨立的國家來對待。」費格斯追問「你說不承認是什麼意思？」，劉玉玲秒則以：「就像紐約人那樣，假裝沒看到就當作不存在。」妙喻。

費格斯還以社群平台推特（現為「Ｘ」）舉例：「如果中國和台灣同時出現在推特，中國大概早就把台灣封鎖了，對吧？」劉玉玲隨即笑著反問反：「你以前沒聽過這種說法嗎？」費格斯則淡定補刀：「不，我不只聽說過，我還親身經歷過。」。

當時訪談影片在被翻出後再引發網友熱議。有網友大讚她直率有見地，「很敢講」、「很敢開玩笑」，並讚「這就是國際巨星的視野」，也有人認為她巧妙保持尊重，兩邊都不得罪。

