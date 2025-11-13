快訊

上午9時22分宜蘭員山規模4.5地震 最大震度3級

台南木造平房凌晨火警…屋主驚醒逃生 2%燒燙傷送醫

台股開低走高再拚28,000點 台積電跌15元、開1,460元

聽新聞
0:00 / 0:00

劉謙罹肺腺癌親曝抗癌過程！幽默自嘲「抽空得癌又治好」現況曝光

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
劉謙透露過去這兩年曾舉辦100場的全球巡迴演出。圖/翻攝自劉謙微博
劉謙透露過去這兩年曾舉辦100場的全球巡迴演出。圖/翻攝自劉謙微博

知名魔術師劉謙在 2024 年 8 月傳出罹患肺腺癌的消息，隨後證實他已於同年 2 月返回臺灣完成手術。近日，劉謙在參與節目時首度公開談及此事，表現得相當輕鬆，並向外界宣告：「完全沒事了！」

日前，劉謙受邀參加大陸節目《羅永浩的十字路口》。當主持人問起他的近況時，他坦言這兩年行程極為忙碌，除了遠赴義大利擔任魔術表演評審、在清華大學進行演講外，還完成了為期兩年、共 100 場的巡迴演出，並連續兩年登上央視春晚的舞臺。
隨後，劉謙語帶幽默地補充道：「然後中間抽空得了一次癌症，然後再抽空把它治好了。」這番出乎意料的自述，現場主持人被逗得開懷大笑。

劉謙首度提起罹癌過程與心境。圖／翻攝自劉謙微博
劉謙首度提起罹癌過程與心境。圖／翻攝自劉謙微博

對於這段抗癌經歷，主持人好奇地問：「你是靠魔法治好癌症的嗎？」劉謙則笑稱：「對！比較忙。」接著他認真解釋：「完全沒事了，因為它這個比較早期，就是早期發現就可以根治。」

劉謙進一步透露，醫生在告知他病情時的語氣出奇地輕鬆，這也讓他對疾病毫無恐懼。他分享當時與醫生的對話：「我問醫生『是癌症的機率有多大？』他說『我不就說八、九成了嗎？』」劉謙表示，當下自己反而感到很淡定，甚至立刻傳訊息給朋友：「我得了絕症耶，帥不帥？」他笑言，正是因為醫生平和的態度，讓他沒有陷入恐慌，「如果醫生面色凝重，我可能就慌了。」

編輯推薦

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

許紹雄生前最後節目曝光！螢幕前首談罹癌切腎歷程：我就當拍戲而已

64歲女星住豪宅曝驚人財力！ 坦言「單身太幸福」：睡覺都會笑出來

女星自揭罹罕病「臀肌失憶症」：屁股忘記出力走路晃動

劉爾金打造「貓咖啡王國」！28坪小店月營收破150萬 2000萬擴店計畫曝光

相關新聞

劉謙罹肺腺癌親曝抗癌過程！幽默自嘲「抽空得癌又治好」現況曝光

知名魔術師劉謙2024年爆出罹患肺腺癌，近日在節目上首度談起抗癌經歷，幽默自嘲「抽空得癌又抽空治好」，笑稱醫生態度輕鬆讓他毫不恐懼，現已完全康復，強調「早期發現就能根治」。

館長千萬投資便當店「True飯」歇業！揭非洲豬瘟導致營收慘跌

網紅館長陳之漢（本名陳之漢）2023年跨足餐飲業，斥資千萬元於新北林口開設便當品牌「True飯」，主打以溫體豬製作的脆皮燒肉、滷肉飯、排骨等餐盒。開幕以來話題不斷，但近日他在直播中宣布，店面將於11月底正式收攤，原因直指非洲豬瘟衝擊豬肉供應及消費信心，導致業績慘淡到連員工薪水都難以支撐。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。