劉謙罹肺腺癌親曝抗癌過程！幽默自嘲「抽空得癌又治好」現況曝光

知名魔術師劉謙在 2024 年 8 月傳出罹患肺腺癌的消息，隨後證實他已於同年 2 月返回臺灣完成手術。近日，劉謙在參與節目時首度公開談及此事，表現得相當輕鬆，並向外界宣告：「完全沒事了！」

日前，劉謙受邀參加大陸節目《羅永浩的十字路口》。當主持人問起他的近況時，他坦言這兩年行程極為忙碌，除了遠赴義大利擔任魔術表演評審、在清華大學進行演講外，還完成了為期兩年、共 100 場的巡迴演出，並連續兩年登上央視春晚的舞臺。

隨後，劉謙語帶幽默地補充道：「然後中間抽空得了一次癌症，然後再抽空把它治好了。」這番出乎意料的自述，現場主持人被逗得開懷大笑。 劉謙首度提起罹癌過程與心境。圖／翻攝自劉謙微博

對於這段抗癌經歷，主持人好奇地問：「你是靠魔法治好癌症的嗎？」劉謙則笑稱：「對！比較忙。」接著他認真解釋：「完全沒事了，因為它這個比較早期，就是早期發現就可以根治。」

劉謙進一步透露，醫生在告知他病情時的語氣出奇地輕鬆，這也讓他對疾病毫無恐懼。他分享當時與醫生的對話：「我問醫生『是癌症的機率有多大？』他說『我不就說八、九成了嗎？』」劉謙表示，當下自己反而感到很淡定，甚至立刻傳訊息給朋友：「我得了絕症耶，帥不帥？」他笑言，正是因為醫生平和的態度，讓他沒有陷入恐慌，「如果醫生面色凝重，我可能就慌了。」

