館長千萬投資便當店「True飯」歇業！揭非洲豬瘟導致營收慘跌

網紅館長陳之漢（本名陳之漢）2023年跨足餐飲業，斥資千萬元於新北林口開設便當品牌「True飯」，主打以溫體豬製作的脆皮燒肉、滷肉飯、排骨等餐盒。開幕以來話題不斷，但近日他在直播中宣布，店面將於11月底正式收攤，原因直指非洲豬瘟衝擊豬肉供應及消費信心，導致業績慘淡到連員工薪水都難以支撐。

單日營收僅一萬元 業績慘跌到連薪水都難支撐

館長在直播中表示，自非洲豬瘟爆發以來，他曾到中國出差12天，但店內七、八天完全沒有豬肉可賣。他坦言，「True飯」便當以溫體豬為主，叉燒、脆皮燒肉、排骨、滷肉飯都不能用冷凍肉替代，而沒有豬肉可賣的日子裡，只能改賣雞腿便當，但單日營收僅約一萬元，根本不足以支付人事與租金成本。他也提到，部分員工已轉往旗下蛋捲品牌支援，廚房則保留作為私用與招待客人的場所，但「便當這塊我就沒辦法賣了」，主要原因仍是非洲豬瘟造成顧客不敢購買，「最近每次都是這樣，我真的想說算了，沒有差啦！」

館長證實投資千萬的便當店「True飯」將在11月月底熄燈。圖/翻攝自YOUTUBE@館長惡名昭彰

網虧「又怪民進黨」

館長氣轟：你要我繼續賠喔？ 強調：餐飲本來就是「開爽的」

直播中，館長對網友質疑「便當店生意不好怪民進黨？」時怒斥，指出全台灣賣豬肉的業者都面臨困境，「只要賣豬肉的，什麼滷肉飯、豬腸冬粉，全部都很慘。」他抱怨進貨成本混亂、豬肉品質不穩、油脂過多，完全無法繼續經營，「你要我繼續賠喔？我實在受不了，都沒有什麼生意！」

館長進一步感嘆中央政府對非洲豬瘟的處理，並強調自己開業本來就是「開爽的」，餐飲並非主要收入來源，但仍因豬肉供應不穩與顧客觀望，決定止血收攤。

消息曝光後，引發網路熱議，部分名嘴與粉專嘲諷館長「又怪民進黨」，館長則強硬回應，強調整個豬肉產業鏈都受衝擊，「老百姓不敢吃豬肉，我們當然不做了，你要我賠到什麼時候？」

事實上，「True飯」自開業以來營運壓力就不小，館長曾公開坦言每月都在虧損，餐盒定價250元，雖以高品質食材為號召，但仍難以吸引足夠消費者。如今面臨非洲豬瘟衝擊與人力短缺雙重夾擊，最終只能忍痛收攤。

