馮淬帆才談蔣公成「最後發文」 蔡淑君曬合照談離世巧合：很「馮導」

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
蔡淑君曬出和馮淬帆合照。圖／擷自臉書／蔡淑君
蔡淑君曬出和馮淬帆合照。圖／擷自臉書／蔡淑君

飾演「牛頭帆」並講出經典台詞「香蕉你個芭樂」的資深演員馮淬帆驚傳離世，享壽81歲。他10月31日才於臉書社團「民國春秋」中曬出多張蔣中正照片，並寫下：「10月31日是民族救星民國英雄 先總統蔣公誕辰紀念日」，然而卻在同日離世。

網友也湧入該則貼文下留言哀悼「這是馮老的最後一次發文了」、「馮老選在這天離去，亦喜亦悲」。

而新北市議員蔡淑君今早曬出昔日和馮淬帆合照，以「懷念馮導」為題發文，表示初聽聞消息感到心裡一陣空，懷念馮淬帆為人，「他總是那麼有味道的一個人。說話有戲，笑裡有故事。鏡頭前後都真誠，也都可愛。」

她同時也提到馮淬帆最愛蔣公，竟在同一天離世，蔡淑君說：「我總覺得，這樣的安排，像他會做的事～有點頑皮，有點深情，又很『馮導』。」

