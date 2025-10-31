粿粿王子美國團「還有另一對出軌」？天后闆妹一句話網全炸鍋

粿粿與王子爆出婚外情，清純形象一夕全毀。資深狗仔葛斯齊昨（30日）再度出手，在臉書發文指出：「『西洋出軌團』重點不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組！」暗示粿粿與王子同行的美國旅遊團中，疑似還有另一對情侶關係，貼文一出立刻引發網友熱議。

同時，網紅「天后闆妹」也在昨晚突然發文爆料：「其實那群好友，還有一對沒有被爆……唉」，引起上萬名網友留言討論，掀起新一波猜測風暴。

回顧事件開端，范姜彥豐日前拍片指控妻子粿粿今年3月與多名圈內友人赴美旅遊後，返台便常早出晚歸，甚至凌晨三、四點或天亮才回家，言語間暗示妻子行為異常。

針對相關傳聞，葛斯齊昨天在發文中強調：「『西洋出軌團』重點不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組！藝人常以假戲真做、假借工作之名行私慾之實，這手法早就過時。」此言再度被外界聯想與粿粿、王子事件有關。其間有網友留言「有人不會當兵只會當小王」，葛斯齊則回覆：「我驚訝的是，這起事件中被爆出軌女是與另一女經過沙盤推演。」至於對象身分，他並未再多做說明。

另一方面，「天后闆妹」也在 Threads 上寫下：「其實那群好友，還有一對沒有被爆……唉」，貼文吸引超過222萬次瀏覽，上千名網友留言催她公開名單。她僅回應：「我連自己另一半都沒說了～反正你們再等幾天就有消息了。」

「天后闆妹」的發文引來逾222萬網友瀏覽吃瓜。圖/翻攝自threads@ban.mei.onnnnni

