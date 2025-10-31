快訊

大獲全勝？稀土休戰讓川普得意 專家示警：反而開創危險先例

「雄獅部隊」女士官BMI值超標 為求留營…人事官幫做這事吃官司

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

粿粿王子美國團「還有另一對出軌」？天后闆妹一句話網全炸鍋

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
粿粿（後排左三）和王子（前排右）的美國團被爆出軌的竟有兩對。（圖／摘自Instagram）
粿粿（後排左三）和王子（前排右）的美國團被爆出軌的竟有兩對。（圖／摘自Instagram）

粿粿與王子爆出婚外情，清純形象一夕全毀。資深狗仔葛斯齊昨（30日）再度出手，在臉書發文指出：「『西洋出軌團』重點不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組！」暗示粿粿與王子同行的美國旅遊團中，疑似還有另一對情侶關係，貼文一出立刻引發網友熱議。

同時，網紅「天后闆妹」也在昨晚突然發文爆料：「其實那群好友，還有一對沒有被爆……唉」，引起上萬名網友留言討論，掀起新一波猜測風暴。

回顧事件開端，范姜彥豐日前拍片指控妻子粿粿今年3月與多名圈內友人赴美旅遊後，返台便常早出晚歸，甚至凌晨三、四點或天亮才回家，言語間暗示妻子行為異常。

針對相關傳聞，葛斯齊昨天在發文中強調：「『西洋出軌團』重點不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組！藝人常以假戲真做、假借工作之名行私慾之實，這手法早就過時。」此言再度被外界聯想與粿粿、王子事件有關。其間有網友留言「有人不會當兵只會當小王」，葛斯齊則回覆：「我驚訝的是，這起事件中被爆出軌女是與另一女經過沙盤推演。」至於對象身分，他並未再多做說明。

另一方面，「天后闆妹」也在 Threads 上寫下：「其實那群好友，還有一對沒有被爆……唉」，貼文吸引超過222萬次瀏覽，上千名網友留言催她公開名單。她僅回應：「我連自己另一半都沒說了～反正你們再等幾天就有消息了。」

「天后闆妹」的發文引來逾222萬網友瀏覽吃瓜。圖/翻攝自threads@ban.mei.onnnnni
「天后闆妹」的發文引來逾222萬網友瀏覽吃瓜。圖/翻攝自threads@ban.mei.onnnnni

編輯推薦

延伸閱讀

50年英雄時代結束！日本《超級戰隊系列》本季作品後正式停播

陳詩媛甜曬孕肚照！興奮曝「胎動瞬間」：錄影他就不動！

金喜善爆料「藝人限定論壇」內幕！ 當年GD、Se7en都在裡面

「護理系女神」謝侑芯31歲海外驟逝 雪碧崩潰痛哭：3天前夢到她

相關新聞

粿粿王子美國團「還有另一對出軌」？天后闆妹一句話網全炸鍋

粿粿與王子爆出婚外情，清純形象一夕全毀。資深狗仔葛斯齊昨（30日）再度出手，在臉書發文指出：「『西洋出軌團』重點不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組！」暗示粿粿與王子同行的美國旅遊團中，疑似還有另一對情侶關係，貼文一出立刻引發網友熱議。

58歲「國民爸爸」曝開餐廳黑歷史！ 「遭好友騙上千萬」幽默談人生起伏

南韓實力派演員成東鎰在節目中提及遭好友詐騙5億韓元的往事，坦言當年投資餐廳全權交給對方，結果血本無歸還背上債務。他以幽默語氣談苦痛經歷，讓觀眾大讚「真性情又有智慧」。

「成龍伸手碰背」網炸鍋！容祖兒首回應 經紀人揭內幕

大灣區電影音樂晚會上，成龍被拍到輕拍容祖兒背部的畫面引發爭議。事後容祖兒首度回應，笑說報導捕風捉影，並無不適感。經紀人霍汶希則解釋，成龍只是提醒她回到原位，外界誤會了整個情境。

「功夫皇帝」李連杰腫瘤動刀後復出！術後狀態超好震撼全網

62歲「功夫皇帝」李連杰日前因頸部腫瘤動手術，一度引發外界憂慮。所幸手術順利完成，術後他迅速恢復，近日在社群分享「街力功夫Dancing」影片，氣色紅潤、活力十足。李連杰更回顧三次與死神擦身的驚險經歷，感悟「心理健康才是一切的根本」。

海外錄影差點回不了家！中國男星自曝柬埔寨走丟 錄下「遺言影片」

36歲中國男星高瀚宇，曾憑《全職高手》、《半是蜜糖半是傷》及《披荊斬棘的哥哥》累積高人氣。近日他在綜藝節目《快樂趣吹風》中分享出道初期的一段「異國驚魂」，坦言當年在柬埔寨錄製戀愛實境節目時，竟因資訊錯誤下錯機場、誤信陌生人，一度驚恐到錄下「遺言影片」給母親，親口說出：「媽，我今天肯定要死了，可能回不去了。」

日YouTuber曝台灣人「三大急性子行為」：飛機還沒登機就排隊？

日本YouTuber三原慧悟以分享在台生活見聞聞名，YouTube頻道「三原JAPAN」擁有超過155萬訂閱。近日他在社群上發布影片，分享讓他驚訝的「台灣人太急的三個瞬間」，內容全與搭乘交通工具有關。他笑稱，這些情況讓他百思不解，甚至打趣問：「台灣人是不是把排隊當成人生目標？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。