58歲「國民爸爸」曝開餐廳黑歷史！ 「遭好友騙上千萬」幽默談人生起伏

南韓資深演員成東鎰（58）近日在綜藝節目中意外提起過去遭詐騙的經歷，引發熱議。26日播出的 tvN《越海而來的有輪之家：北海道篇》中，成東鎰與金熙元、張娜拉一行人抵達日本北海道，節目中他親手製作了滿滿海膽的蓋飯，讓同行藝人讚不絕口。

張娜拉驚呼：「這外觀太厲害了！你應該可以開蓋飯店吧！」沒想到成東鎰語帶苦笑地回應：「我以前開過啊，被騙慘了。」此話一出，令現場氣氛一度凝結。金熙元趕緊打圓場說：「在《有輪之家》裡提『餐廳』可是禁語呢！」張娜拉則笑著稱讚：「不過真的很好吃啦。」 南韓實力派演員成東鎰（又譯為「成東日」）在節目中提及遭好友詐騙5億韓元的往事。圖/翻攝自tvN Joy YOUTUBE

節目播出後，「成東鎰 詐騙」瞬間登上韓國網路熱搜！他過去曾在節目中透露，自己在成名後曾因信錯朋友慘遭巨額詐騙，導致5億韓元（約新台幣1,200萬元）積蓄全數蒸發，甚至還背上債務。

成東鎰回憶道：「那時剛靠《恩實啊》走紅，賺到人生第一桶金。一位認識多年的朋友不斷勸我投資，在地方開一間170坪大的烤肋排餐廳。投資是我出資，但因拍戲太忙無法常下去，所以全權交給他打理，連店名都登記在他名下。」他後來才發現，對方竟是有詐欺前科三次的慣犯。

「當時餐廳生意很好，但我卻一毛錢都沒收到。最後那人賣掉店鋪後潛逃海外，我不只血本無歸，還得背上債務。」他坦言，那段時間是人生最黑暗的低谷，「成功之後才明白，最要小心的就是身邊人的誘惑。」

儘管遭遇重創，成東鎰並未因此放棄。他1984年以舞台劇出道，1991年成為SBS第一屆公開招募演員，1998年以電視劇《恩實啊》的「紅襪子」角色爆紅。此後，他在《野人時代》、《巴黎戀人》、《推奴》、《請回答》系列、《機智醫生生活》等多部人氣作品中展現深厚演技，奠定南韓「國民爸爸」地位。

