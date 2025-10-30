快訊

58歲「國民爸爸」曝開餐廳黑歷史！ 「遭好友騙上千萬」幽默談人生起伏

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
南韓實力派演員成東鎰（又譯為「成東日」）在節目中提及遭好友詐騙5億韓元的往事。圖/翻攝自tvN Joy　YOUTUBE
南韓實力派演員成東鎰（又譯為「成東日」）在節目中提及遭好友詐騙5億韓元的往事。圖/翻攝自tvN Joy　YOUTUBE

南韓資深演員成東鎰（58）近日在綜藝節目中意外提起過去遭詐騙的經歷，引發熱議。26日播出的 tvN《越海而來的有輪之家：北海道篇》中，成東鎰與金熙元、張娜拉一行人抵達日本北海道，節目中他親手製作了滿滿海膽的蓋飯，讓同行藝人讚不絕口。

張娜拉驚呼：「這外觀太厲害了！你應該可以開蓋飯店吧！」沒想到成東鎰語帶苦笑地回應：「我以前開過啊，被騙慘了。」此話一出，令現場氣氛一度凝結。金熙元趕緊打圓場說：「在《有輪之家》裡提『餐廳』可是禁語呢！」張娜拉則笑著稱讚：「不過真的很好吃啦。」

南韓實力派演員成東鎰（又譯為「成東日」）在節目中提及遭好友詐騙5億韓元的往事。圖/翻攝自tvN Joy　YOUTUBE
南韓實力派演員成東鎰（又譯為「成東日」）在節目中提及遭好友詐騙5億韓元的往事。圖/翻攝自tvN Joy　YOUTUBE

節目播出後，「成東鎰　詐騙」瞬間登上韓國網路熱搜！他過去曾在節目中透露，自己在成名後曾因信錯朋友慘遭巨額詐騙，導致5億韓元（約新台幣1,200萬元）積蓄全數蒸發，甚至還背上債務。

成東鎰回憶道：「那時剛靠《恩實啊》走紅，賺到人生第一桶金。一位認識多年的朋友不斷勸我投資，在地方開一間170坪大的烤肋排餐廳。投資是我出資，但因拍戲太忙無法常下去，所以全權交給他打理，連店名都登記在他名下。」他後來才發現，對方竟是有詐欺前科三次的慣犯。

「當時餐廳生意很好，但我卻一毛錢都沒收到。最後那人賣掉店鋪後潛逃海外，我不只血本無歸，還得背上債務。」他坦言，那段時間是人生最黑暗的低谷，「成功之後才明白，最要小心的就是身邊人的誘惑。」

儘管遭遇重創，成東鎰並未因此放棄。他1984年以舞台劇出道，1991年成為SBS第一屆公開招募演員，1998年以電視劇《恩實啊》的「紅襪子」角色爆紅。此後，他在《野人時代》、《巴黎戀人》、《推奴》、《請回答》系列、《機智醫生生活》等多部人氣作品中展現深厚演技，奠定南韓「國民爸爸」地位。

粿粿遭爆出軌王子！網挖晏柔中「1表情」疑早知情 范姜彥豐急護友

名媛蔡天鳳碎屍案「前婆婆瞞兒行蹤」遭判刑18個月 法官斥：慈母多敗兒

范姜彥豐控粿粿外遇！傳徵信社搜證「可求償3000萬」？律師打臉了

男星遭點名「奈米咖」被抓時最紅！ 他狠酸：家境清寒卻有錢閃兵

58歲「國民爸爸」曝開餐廳黑歷史！ 「遭好友騙上千萬」幽默談人生起伏

南韓實力派演員成東鎰在節目中提及遭好友詐騙5億韓元的往事，坦言當年投資餐廳全權交給對方，結果血本無歸還背上債務。他以幽默語氣談苦痛經歷，讓觀眾大讚「真性情又有智慧」。

「成龍伸手碰背」網炸鍋！容祖兒首回應 經紀人揭內幕

大灣區電影音樂晚會上，成龍被拍到輕拍容祖兒背部的畫面引發爭議。事後容祖兒首度回應，笑說報導捕風捉影，並無不適感。經紀人霍汶希則解釋，成龍只是提醒她回到原位，外界誤會了整個情境。

「功夫皇帝」李連杰腫瘤動刀後復出！術後狀態超好震撼全網

62歲「功夫皇帝」李連杰日前因頸部腫瘤動手術，一度引發外界憂慮。所幸手術順利完成，術後他迅速恢復，近日在社群分享「街力功夫Dancing」影片，氣色紅潤、活力十足。李連杰更回顧三次與死神擦身的驚險經歷，感悟「心理健康才是一切的根本」。

海外錄影差點回不了家！中國男星自曝柬埔寨走丟 錄下「遺言影片」

36歲中國男星高瀚宇，曾憑《全職高手》、《半是蜜糖半是傷》及《披荊斬棘的哥哥》累積高人氣。近日他在綜藝節目《快樂趣吹風》中分享出道初期的一段「異國驚魂」，坦言當年在柬埔寨錄製戀愛實境節目時，竟因資訊錯誤下錯機場、誤信陌生人，一度驚恐到錄下「遺言影片」給母親，親口說出：「媽，我今天肯定要死了，可能回不去了。」

日YouTuber曝台灣人「三大急性子行為」：飛機還沒登機就排隊？

日本YouTuber三原慧悟以分享在台生活見聞聞名，YouTube頻道「三原JAPAN」擁有超過155萬訂閱。近日他在社群上發布影片，分享讓他驚訝的「台灣人太急的三個瞬間」，內容全與搭乘交通工具有關。他笑稱，這些情況讓他百思不解，甚至打趣問：「台灣人是不是把排隊當成人生目標？」

乳癌第四期不放棄！51歲女星洩心聲：最怕被問「還要化療多久」

香港女星吳忻熹（原名吳文忻）在去年乳癌復發後，病情一度惡化至第四期，癌細胞更擴散至淋巴。歷經長時間治療與人生低谷，如今她依然選擇以堅毅與正能量面對一切。今年10月迎來51歲生日的她，不僅分享第8次化療進度，更將多年夢想化為行動，推出首支個人歌曲〈重生〉，象徵她勇敢再出發的人生新篇章。

