「成龍伸手碰背」網炸鍋！容祖兒首回應 經紀人揭內幕
2025大灣區電影音樂晚會日前（9月28日）在澳門盛大舉行，成龍、容祖兒、王力宏、肖戰、楊千嬅、梁詠琪、孫楠等藝人齊聚，星光熠熠。然而，典禮過程中一段影片卻在網路上掀起討論，片中成龍被拍到伸手碰觸容祖兒的背部，引發部分網友質疑其舉止是否失禮。事隔1個月，容祖兒首度回應此事。
曝光的影片片段中，身穿露背晚裝的容祖兒坐在成龍旁邊，成龍原本放在椅背的手突然抬起，輕拍了她的背部與肩膀。片刻後，英皇集團老闆楊受成起身，與容祖兒交換座位，網友因此猜測楊受成是「及時解圍」。
事隔一個月，容祖兒近日出席英皇集團主席楊受成與太太陸小曼結婚40周年晚宴，有媒體問及先前遭成龍摸背一事，她笑指報道是捕風捉影，自己沒任何感覺。
事實上，容祖兒的經紀人霍汶希（Mani）先前接受媒體訪問時則出面澄清，強調這完全是「美麗的誤會」。她解釋，當時楊受成臨時要去與王力宏、肖戰合照，容祖兒才暫時與他換位，坐在成龍身邊。合照結束後，成龍只是輕拍容祖兒，提醒她回到原本的座位，並無不妥。
