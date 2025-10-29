「功夫皇帝」李連杰腫瘤動刀後復出！術後狀態超好震撼全網

快訊

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
李連杰承認動刀是為切除脖子上的腫瘤。(取材自微博)
李連杰承認動刀是為切除脖子上的腫瘤。(取材自微博)

「功夫皇帝」李連杰62歲近來驚傳入院動手術，一度讓粉絲擔心健康亮紅燈。所幸好友「向太」陳嵐隨即出面澄清，表示他只是切除頸部一顆良性小肉瘤，手術相當順利。如今李連杰已恢復良好，並積極投入宣傳新計畫「街力功夫Dancing」，希望能將中國功夫與藝術舞蹈結合，展現全新創意面貌。

李連杰近日頻頻在社群平台上分享練習片段，只見他身穿黑色T恤，精神飽滿地隨節奏起舞，將拳腳功夫流暢融入舞蹈動作中，一旁的年輕舞者看得驚嘆不已。畫面中，他氣色紅潤、動作俐落，絲毫不見術後虛弱的跡象。影片曝光後，大批網友湧入留言讚嘆：「完全還可以拍電影啊」、「恢復得真好」、「越來越年輕」、「這身段太利落了」，甚至有人笑稱他要「跨界當舞王」。

圖／翻攝自李連杰小紅書
圖／翻攝自李連杰小紅書
圖／翻攝自李連杰小紅書
圖／翻攝自李連杰小紅書

李連杰親揭病況 頸部發現硬塊吃藥無效

李連杰上月初也在微博報平安，親自解釋手術原因。他透露，起初頸部出現硬塊，本以為只是發炎，服用消炎藥後卻未見好轉，經檢查才確診為良性腫瘤，因此決定盡快動刀處理。他坦言，過去曾對手術心生畏懼，如今已能以平常心面對，「先控制心，再控制身」，讓整個過程變得格外輕鬆。

李連杰分享人生經歷過3次生死考驗。(取材自微博)
李連杰分享人生經歷過3次生死考驗。(取材自微博)

曾3踏鬼門關⋯　半夜驚醒缺氧、大小便失禁

除了健康現況，他也首度在影片中談及人生三次「與死神擦身」的驚險經歷。第一次是在出國旅遊時遭遇海嘯，瞬間被海水吞沒；第二次是在拍攝電影《霍元甲》時不慎從高台墜落；第三次則是在西藏亞青寺發生嚴重高山症，甚至一度大小便失禁。

李連杰回憶，早在2013年接受甲狀腺亢進手術時，就曾因擔心聲音受損而焦慮不安，但經歷多年磨練後，他學會「內觀自己的心智」，懂得以平靜的心面對恐懼。他感慨地說：「經歷三次生死考驗後，我明白心理健康才是一切的根本。」

62歲「功夫皇帝」李連杰日前因頸部腫瘤動手術，一度引發外界憂慮。所幸手術順利完成，術後他迅速恢復，近日在社群分享「街力功夫Dancing」影片，氣色紅潤、活力十足。李連杰更回顧三次與死神擦身的驚險經歷，感悟「心理健康才是一切的根本」。

