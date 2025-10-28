海外錄影差點回不了家！中國男星自曝柬埔寨走丟 錄下「遺言影片」

快訊

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
高瀚宇憑《披荊斬棘的哥哥》走紅，近日自曝曾在柬埔寨錄影時迷路、失聯，甚至在飯店錄下訣別影片。圖/翻攝自 高瀚宇KD 微博
高瀚宇憑《披荊斬棘的哥哥》走紅，近日自曝曾在柬埔寨錄影時迷路、失聯，甚至在飯店錄下訣別影片。圖/翻攝自 高瀚宇KD 微博

36歲中國男星高瀚宇，曾憑《全職高手》、《半是蜜糖半是傷》及《披荊斬棘的哥哥》累積高人氣。近日他在綜藝節目《快樂趣吹風》中分享出道初期的一段「異國驚魂」，坦言當年在柬埔寨錄製戀愛實境節目時，竟因資訊錯誤下錯機場、誤信陌生人，一度驚恐到錄下「遺言影片」給母親，親口說出：「媽，我今天肯定要死了，可能回不去了。」

陰錯陽差走錯機場　手機失聯陷孤立

高瀚宇回憶，當年剛出道的他首次出國，受邀赴柬埔寨拍戀綜節目《若如初見》，原本應該與另外兩名藝人同行，臨時卻變成獨自出發。他本該在首都金邊轉機飛往暹粒（吳哥窟所在地），沒想到因誤會資訊，一下飛機便直接入境，錯過了後續航班。

更糟的是，手機在當地無法使用，語言又不通，讓他完全與節目組失聯。當時看著周遭中國人越來越少，他心生恐懼，甚至開始懷疑自己「是不是要被綁架、賣掉」。

高瀚宇憑《披荊斬棘的哥哥》走紅，近日自曝曾在柬埔寨錄影時迷路、失聯，甚至在飯店錄下訣別影片。圖/翻攝自微博@時光大叔
高瀚宇憑《披荊斬棘的哥哥》走紅，近日自曝曾在柬埔寨錄影時迷路、失聯，甚至在飯店錄下訣別影片。圖/翻攝自微博@時光大叔

陌生人搭話「接錯機」　飯店門鎖壞嚇壞人

就在這時，一名操中國方言的男子主動上前搭話，聲稱自己是「來接人但對方航班延誤」，願意幫他安排住宿。年輕又缺乏社會經驗的高瀚宇當下信以為真，便隨著對方前往一家飯店落腳。

然而，進房後他赫然發現「門竟然鎖不起來」，強烈的不安油然而生。他趕緊用椅子抵住房門，並在恐懼中拿出手機自拍錄影，留下給母親的「訣別影片」，懺悔自己做過的錯事，也道出心中絕望：「媽，我今天肯定要撲街了。」

高瀚宇憑《披荊斬棘的哥哥》走紅，近日自曝曾在柬埔寨錄影時迷路、失聯，甚至在飯店錄下訣別影片。圖/翻攝自微博@時光大叔
高瀚宇憑《披荊斬棘的哥哥》走紅，近日自曝曾在柬埔寨錄影時迷路、失聯，甚至在飯店錄下訣別影片。圖/翻攝自微博@時光大叔

靠前台電話求救　機智查地圖脫險

幸好，他最終冷靜下來，決定向飯店櫃台求助，借用電話聯繫節目組。透過翻譯協助，他成功叫到一輛車前往暹粒。即使上了車，他仍不敢鬆懈，緊盯手機地圖，核對每一段路線是否正確。最終，高瀚宇平安抵達錄影地點，結束這場驚險的「異地逃生記」。

粉絲笑瘋喊：真實版《人在囧途》

節目播出後，「高瀚宇柬埔寨迷路錄遺言」登上微博熱搜。網友笑中帶驚留言：「這是現實版《人在囧途》吧！」、「語言不通還能冷靜脫險真的很勇」、「他錄戀綜結果拍成驚悚片」。

如今高瀚宇已是多檔綜藝節目的固定班底，微博擁有超過726萬粉絲。他回想那段經歷，也笑說：「之後我在柬埔寨都不敢亂走，每一站都要確認地名才敢下車。」

