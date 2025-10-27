快訊

AI假醫師影片流竄！別讓「假健康資訊」害了真性命 專家授3招防範

「粉盒大王」兒9億CEO與美甲師陳屍家中 臉書穩交女友非同一人

金市、股市上演狂歡盛宴 背後竟是FOMO作祟

日YouTuber曝台灣人「三大急性子行為」：飛機還沒登機就排隊？

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
日本YouTuber三原慧悟分享他眼中「台灣人太急的三個瞬間」，從登機前排隊到飛機降落急著起身，他笑問：「台灣人是把排隊當人生目標嗎？」引發網友熱議。 圖/翻攝自IG、報系資料照
日本YouTuber三原慧悟分享他眼中「台灣人太急的三個瞬間」，從登機前排隊到飛機降落急著起身，他笑問：「台灣人是把排隊當人生目標嗎？」引發網友熱議。 圖/翻攝自IG、報系資料照

日本YouTuber三原慧悟以分享在台生活見聞聞名，YouTube頻道「三原JAPAN」擁有超過155萬訂閱。近日他在社群上發布影片，分享讓他驚訝的「台灣人太急的三個瞬間」，內容全與搭乘交通工具有關。他笑稱，這些情況讓他百思不解，甚至打趣問：「台灣人是不是把排隊當成人生目標？」

三原指出，第一個讓他看傻眼的畫面，就是台灣人在機場登機前的排隊行為。他觀察到，明明航空公司尚未廣播登機訊息，登機門前卻早早擠滿人潮。「早點上飛機有什麼好處嗎？坐著等不是比較舒服嗎？」他困惑地說。

日本YouTuber三原慧悟分享他眼中「台灣人太急的三個瞬間」，從登機前排隊到飛機降落急著起身，他笑問：「台灣人是把排隊當人生目標嗎？」引發網友熱議。 圖/翻攝自IG
日本YouTuber三原慧悟分享他眼中「台灣人太急的三個瞬間」，從登機前排隊到飛機降落急著起身，他笑問：「台灣人是把排隊當人生目標嗎？」引發網友熱議。 圖/翻攝自IG

第二個「急性子時刻」則發生在飛機降落後。三原笑稱，每次飛機剛觸地，還沒打開艙門，就會看到一群乘客立刻起身、打開行李艙取包包，「大家是不能久坐嗎？就像在比賽誰先站起來一樣。」

最後，他也提到搭船時的相似場景──船還沒靠岸，旅客就已整裝待發。他笑說：「難道台灣人真的把排隊當人生目標？」儘管他理解觀光時想快點出門的心情，但仍對這種「集體提早動作」的現象感到好奇。

日本YouTuber三原慧悟分享他眼中「台灣人太急的三個瞬間」，從登機前排隊到飛機降落急著起身，他笑問：「台灣人是把排隊當人生目標嗎？」引發網友熱議。 圖/翻攝自IG
日本YouTuber三原慧悟分享他眼中「台灣人太急的三個瞬間」，從登機前排隊到飛機降落急著起身，他笑問：「台灣人是把排隊當人生目標嗎？」引發網友熱議。 圖/翻攝自IG

影片曝光後，引起不少台灣網友留言回應。有人理性解釋：「提前排隊是為了搶到頭頂的行李空間」，也有人認為這反映出台灣人「做事謹慎、避免麻煩他人」的特質；還有網友笑稱，「這不是急，是效率」。

編輯推薦

延伸閱讀

白冰冰感嘆人生僅剩3000天！真情喊話粉絲：「請多多愛我」

黃立成又爆倉17億台幣！被問「Uncle還要補嗎」 親回應笑翻全網

淡出演藝圈40年！「最美麗主持人」白嘉莉閃婚真相曝光

交往周潤發又被劉德華告白！「最美小龍女」陳玉蓮65歲近況曝

相關新聞

日YouTuber曝台灣人「三大急性子行為」：飛機還沒登機就排隊？

日本YouTuber三原慧悟以分享在台生活見聞聞名，YouTube頻道「三原JAPAN」擁有超過155萬訂閱。近日他在社群上發布影片，分享讓他驚訝的「台灣人太急的三個瞬間」，內容全與搭乘交通工具有關。他笑稱，這些情況讓他百思不解，甚至打趣問：「台灣人是不是把排隊當成人生目標？」

乳癌第四期不放棄！51歲女星洩心聲：最怕被問「還要化療多久」

香港女星吳忻熹（原名吳文忻）在去年乳癌復發後，病情一度惡化至第四期，癌細胞更擴散至淋巴。歷經長時間治療與人生低谷，如今她依然選擇以堅毅與正能量面對一切。今年10月迎來51歲生日的她，不僅分享第8次化療進度，更將多年夢想化為行動，推出首支個人歌曲〈重生〉，象徵她勇敢再出發的人生新篇章。

不是沒想過閃兵！黃少祺徒手摳尿垢1個月被痛罵：死菜鳥

第3波閃兵風波再起，黃少祺今與丁國琳、亮哲、陳妍安為三立8點檔「百味人生」新卡司宣傳，他當了1年4個月海巡兵，坦言當時「...

兒童台雲朵姐姐也當過兵！服役4年半「曾負責保護總統」

閃兵案名單一波波曝光，涉案藝人又稱加，隨著網友熱議兵役話題，誰還沒當兵？誰早早服完兵役？都被網友翻出來討論，其實除了林志穎當紅之際從軍去、「兵役天花板」涼山部隊顏志琳...

整理包／閃兵風暴燒不停！35位藝人免役「病因清單」掀網炸鍋

台灣演藝圈再爆「閃兵醜聞」，檢警今（21日）第3波拘提行動中，將修杰楷、陳柏霖、Energy書偉與棒棒堂小杰帶回偵辦，4人坦承以10至30萬元不等代價偽造病歷逃兵。事件引發網友熱議，有人整理出35位免役男星名單，從周杰倫、羅志祥、吳青峰到Energy成員，全曝光。

整理包／2025韓星台灣見面會演唱會（更新10月）

2025不少明星舉辦見面會、演唱會...，噓星聞整理演唱會、見面會資訊，別錯過！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。