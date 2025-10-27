日YouTuber曝台灣人「三大急性子行為」：飛機還沒登機就排隊？

日本YouTuber三原慧悟以分享在台生活見聞聞名，YouTube頻道「三原JAPAN」擁有超過155萬訂閱。近日他在社群上發布影片，分享讓他驚訝的「台灣人太急的三個瞬間」，內容全與搭乘交通工具有關。他笑稱，這些情況讓他百思不解，甚至打趣問：「台灣人是不是把排隊當成人生目標？」

三原指出，第一個讓他看傻眼的畫面，就是台灣人在機場登機前的排隊行為。他觀察到，明明航空公司尚未廣播登機訊息，登機門前卻早早擠滿人潮。「早點上飛機有什麼好處嗎？坐著等不是比較舒服嗎？」他困惑地說。

第二個「急性子時刻」則發生在飛機降落後。三原笑稱，每次飛機剛觸地，還沒打開艙門，就會看到一群乘客立刻起身、打開行李艙取包包，「大家是不能久坐嗎？就像在比賽誰先站起來一樣。」

最後，他也提到搭船時的相似場景──船還沒靠岸，旅客就已整裝待發。他笑說：「難道台灣人真的把排隊當人生目標？」儘管他理解觀光時想快點出門的心情，但仍對這種「集體提早動作」的現象感到好奇。

影片曝光後，引起不少台灣網友留言回應。有人理性解釋：「提前排隊是為了搶到頭頂的行李空間」，也有人認為這反映出台灣人「做事謹慎、避免麻煩他人」的特質；還有網友笑稱，「這不是急，是效率」。

